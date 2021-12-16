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Батюшка Власий попал в Ад за агитацию ужаливания
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40 views • December 16, 2021
В ноябре 2021 года Схиархимандрит Власий явился в явном видении сыну священника и поведал о своей горестной участи - он попал в Ад только лишь за то, что благословил принять Печать Антихриста, генно-модифицированную вакцину от Ковида с наномикрочипом. Отец Власий поведал в видении всё об этой, так называемой "вакцине", о том, что люди принявшие её умрут в течении 5 лет или ранее. Он рассказал, что укол этот поменяет ДНК человека за 9 месяцев. А также о том, что Антихрист будет управлять людьми через микрочип введённый с этим уколом.
Дорогие люди, не бойтесь коронавируса. Есть три действенных метода чтобы обезопасить себя от коронавируса:
* Искреннее раскаяние в грехах и плохих поступках
* Выход из коммунистической партии и всех коммунистических организаций
* Повторение данных слов от сердца, которые несут Небесную силу: "Фалунь Дафа несёт Добро" и "Истина, Доброта, Терпение - это хорошо".
Фалунь Дафа — практика самосовершенствования души и тела, основывающаяся на принципах Вселенной:
真 Истина
善 Доброта
忍 Терпение
Она учит повышению нравственности и излечивает. С 1999 года практикующие жестоко преследуются коммунистическим режимом КПК в Китае. Добрых людей подвергают пыткам, насилуют, убивают, насильственно кормят через трубки, лишают сна, и вырезают органы у живых людей на продажу.
www.faluninfo.ru
Дорогие люди, не бойтесь коронавируса. Есть три действенных метода чтобы обезопасить себя от коронавируса:
* Искреннее раскаяние в грехах и плохих поступках
* Выход из коммунистической партии и всех коммунистических организаций
* Повторение данных слов от сердца, которые несут Небесную силу: "Фалунь Дафа несёт Добро" и "Истина, Доброта, Терпение - это хорошо".
Фалунь Дафа — практика самосовершенствования души и тела, основывающаяся на принципах Вселенной:
真 Истина
善 Доброта
忍 Терпение
Она учит повышению нравственности и излечивает. С 1999 года практикующие жестоко преследуются коммунистическим режимом КПК в Китае. Добрых людей подвергают пыткам, насилуют, убивают, насильственно кормят через трубки, лишают сна, и вырезают органы у живых людей на продажу.
www.faluninfo.ru
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