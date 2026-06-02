Список вопросов:

00:00 — Вступление.

00:19 — Почему изначально гласные не обозначались, а писали только согласные?

03:00 — Вопрос о Багане Гуань Инь.

05:39 — Вопрос о видеоролике с полётом к куполу Земли.

06:47 — Из какого материала состоит купол Земли?

08:36 — Изменятся ли свойства воды если её нагреть в микроволновке, после Молитвы Света?

10:15 — Что будет, если в намоленную Молитвой Света воду добавлять обычную кипячёную воду?

10:49 — Какие свойства у звёзд, крепящихся к Куполу Земли, то бишь к Небо-с-ВОДу?

12:39 — Какой химический состав Мирового Океана за пределами Купола Земли?

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 155.



Читает Автор.

Видео на Ютуб — https://youtu.be/rCvjotAqXno



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Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-155



Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле».



(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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