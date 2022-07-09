Τούρκος πολιτικός Fatih ERBAKAN: "Αυτό δεν είναι εμβόλιο, αλλά γονιδιακός τροποποιητής"





Ο τουρκικός εθνικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός Beyaz TV, στο πρόγραμμα που διεξήγαγε ο Dinç Tuncel, ανέφερε τις δηλώσεις του πολιτικού εκφραστή Fatih ERBAKAN, ηγέτη του Τουρκικού Κόμματος Πρόνοιας .





Ο Μοχάμεντ Άλι Φατίχ Ερμπακάν, γεννημένος την 1η Ιανουαρίου 1979 στην Άγκυρα, είναι Τούρκος πολιτικός, επικεφαλής του Κόμματος Ευημερίας, ενός κόμματος που ιδρύθηκε από τον πατέρα του, Νετζμετίν Ερμπακάν, πρωθυπουργό της Τουρκικής Δημοκρατίας από το 1996 έως το 1997.





Ο Erbakan κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2021, παρουσίασε επίσης τον κλινικό ψυχολόγο Miktad Ertem, τον νευροχειρουργικό ειδικό Bilgehan Bilge, τον ειδικό πνευμονολόγο καθηγητή Dr. Serhat Fındık και έδειξε στους δημοσιογράφους εικόνες παιδιών που γεννήθηκαν με παραμορφώσεις και δυσπλασίες.





Ο Ερμπακάν δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου: «Είναι επιστημονικό γεγονός ότι η τεχνολογία mRNA μπορεί να δράσει και να καταστρέψει τον κυτταρικό πυρήνα. Όταν καταστρέφετε τον γενετικό κώδικα που κρύβεται μέσα στο κύτταρο, γεννιούνται «μωρά με ένα μάτι, ουρά, σώμα καλυμμένο με τρίχες» .





Υπάρχουν 76.000 επιστημονικές δημοσιεύσεις για αυτό το γεγονός. Είναι η ουσία «ΟΞΕΙΔΙΟ του ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ» που επιτρέπει στην τεχνολογία mRNA να εισέλθει στον κυτταρικό πυρήνα .





Το ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας εντόπισε ήδη την παρουσία ξένων ουσιών στο εμβόλιο Moderna τον περασμένο μήνα. Κατέστρεψε 1,6 εκατομμύρια δόσεις, ανακοίνωσε ότι εντόπισε επίσης ξένες ουσίες στο εμβόλιο Pfizer Biontech.





Επομένως δεν είναι πραγματικά εμβόλιο, επιστημονικά ονομάζεται " γονιδιακή θεραπεία" , η οποία είναι " μεταβολέας γονιδίων" .





Είναι ένα απόλυτο ψέμα ότι η τεχνολογία mRNA είχε ήδη εφαρμοστεί στους ανθρώπους για 30 χρόνια. Οι εφαρμογές της τεχνολογίας mRNA εφαρμόστηκαν σε ζώα κατά τη δεκαετία του 1990 και εφαρμόστηκαν δύο φορές σε ανθρώπους, αλλά απέτυχαν εντελώς , με αποτέλεσμα τον αιφνίδιο θάνατο των ατόμων. Ως αποτέλεσμα, οι δοκιμές διακόπηκαν».





Τα εμβόλια MRNA δεν χορηγούνται σε παιδιά οπουδήποτε στον κόσμο στις ΗΠΑ, την ΕΕ, την Ιαπωνία. Ανησυχούμε σοβαρά ότι θα τους ζητηθεί να τα χρησιμοποιήσουν για παιδιά στην Τουρκία».





«Υπήρξαν ήδη πολλά σκάνδαλα στη γρίπη των χοίρων και την γρίπη των πτηνών. Τώρα συναντιόμαστε επίσης με επιστήμονες για αυτό το ζήτημα. Είπαμε επίσης στις αρχές να συγκαλέσουν την επιστημονική επιτροπή, εάν είναι απαραίτητο, ενώπιον του Υπουργού Υγείας, εάν είναι απαραίτητο, ενώπιον του προέδρου, συζητάμε το θέμα."





Πηγή: 17/09/2021 - https://t24.com.tr/video/fatih-erbakan-duzenledigi-basin-toplantisinda-kuyruklu-bebek-fotograflari-gosterdi,42007





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