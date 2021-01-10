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Ελλάδα μάνα / Nίκος Κυριακάκης
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60 views • January 10, 2021
(Μουσική, Στίχοι, Λύρα, Τραγούδι: Νίκος Κυριακάκης)
Nίκος Κυριακάκης: Ένα τραγούδι πού καταθέτω και αφιερώνω στην Ελληνίδα , για τη μέγιστη προσφορά της. Στο ελληνόπουλο για το μέλλον της Ελλάδας.
Και στον Έλληνα που θα δώσει ακόμα και τη ζωή του για την Ελευθερία της Ελλάδας.
ΠΗΓΗ: συν πλην
https://www.youtube.com/channel/UC3d2Zh5bGg-oEeTmFZHhtzg
Nίκος Κυριακάκης: Ένα τραγούδι πού καταθέτω και αφιερώνω στην Ελληνίδα , για τη μέγιστη προσφορά της. Στο ελληνόπουλο για το μέλλον της Ελλάδας.
Και στον Έλληνα που θα δώσει ακόμα και τη ζωή του για την Ελευθερία της Ελλάδας.
ΠΗΓΗ: συν πλην
https://www.youtube.com/channel/UC3d2Zh5bGg-oEeTmFZHhtzg
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