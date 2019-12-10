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5RCB Vi intervjuar Simon Shack om varför mänskliga rymdfärder är en omöjlighet
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4 views • December 10, 2019
Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Simon Shack. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1) Vi intervjuar Simon Shack om vad som pekar på att mänskliga rymdfärder är en omöjlighet och varför de som titulerar sig astronauter egentligen är betalda lögnare.
2)Simon Shacks låt Space station
3) Donald Trump håller konferens med ISS
4) Simon Shacks låt Round in circles
5) Christer Fuglesang håller föreläsning för Stiftelsen för Strategisk Forskning
1) Vi intervjuar Simon Shack om vad som pekar på att mänskliga rymdfärder är en omöjlighet och varför de som titulerar sig astronauter egentligen är betalda lögnare.
2)Simon Shacks låt Space station
3) Donald Trump håller konferens med ISS
4) Simon Shacks låt Round in circles
5) Christer Fuglesang håller föreläsning för Stiftelsen för Strategisk Forskning
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