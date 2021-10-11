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11.10.2021. КАК СОГРЕТЬСЯ БЕЗ ЭЛЕКРИЧЕСТВА. Германия (Выпуск № 221 часть II (2)).
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6149 views • October 09, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:50 Апокалипсис на Канарах, Извержение Вулкана! Взрывная Фаза на острове Ла Пальма! Катаклизмы 1 октября. https://www.youtube.com/watch?v=ZeJfGIP7Kh4.
05:08 Как узнать, есть ли в человеке бес ? Священник Владислав Береговой. https://www.youtube.com/watch?v=pVsCbIzDkYY.
14:30 Письмо слушателя. КРЕСТ ГОСПОДЕНЬ И БЕСЫ.
15:50 Сатана вышел обольщать народы. https://www.youtube.com/watch?v=t9w2tu4SqE0.
30:27 Папа римский, брат папы московского, принял поправки к Библии. https://www.youtube.com/watch?v=gWjrFlESRJ4.
32:50 Грядущий Царь.Возврат к монархии, как к единственно правильной форме управления страной. Пророчества. https://www.youtube.com/watch?v=xmXxq-H2I0I.
47:16 Корона Российской Империи. https://www.youtube.com/watch?v=gn6OYWvS1QA.
54:40 Письмо слушателя. "Чин всенародного Соборного покаяния".https://vk.com/doc201610898_593401940?hash=b2ec8a0b4aac85991f&;dl=d423abeee422295bbb.
54:40 Письмо слушателя. https://rg.ru/2021/06/20/mitropolit-ilarion-nadeetsia-chto-rpc-priznaet-podlinnost-carskih-ostankov.html?fbclid=IwAR2U-8A2x7HrarvhnFDu3SOmQu9-Hqn0lf-yi5bi9wRRsOkTkHmkQZHyZpA.
55:25 ВРАГИ ЗАПУСКАЮТ МОНАРХИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ... Следственный комитет России подготовил книгу «Преступление века». (ВИДЕО). https://3rm.info/main/86614-vragi-zapuskajut-monarhicheskij-proekt-sledstvennyj-komitet-rossii-podgotovil-knigu-prestuplenie-veka.html.
56:40 На Пасху, в Греции, в Пантелеимонове монастыре на Афоне, Благодатный огонь сошел прямо на Плащаницу. https://youtu.be/IRFXGuGCEV4.
01:02:58 Уникальный метод посадки деревьев в полупустынном климате (Эко-курорт "Морское"). https://www.youtube.com/watch?v=ozCHnHx79Lg.
Сегодня мы послушаем священника Владислава Берегового, узнаем, как определить, если в человеке бес. Поговорим о так называемых ясновидящих, гадалках. Также поговорим о возврате монархии, как единственной богоугодной формы управления страной. Узнаем о чуде, которое произошло на Пасху.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:50 Апокалипсис на Канарах, Извержение Вулкана! Взрывная Фаза на острове Ла Пальма! Катаклизмы 1 октября. https://www.youtube.com/watch?v=ZeJfGIP7Kh4.
05:08 Как узнать, есть ли в человеке бес ? Священник Владислав Береговой. https://www.youtube.com/watch?v=pVsCbIzDkYY.
14:30 Письмо слушателя. КРЕСТ ГОСПОДЕНЬ И БЕСЫ.
15:50 Сатана вышел обольщать народы. https://www.youtube.com/watch?v=t9w2tu4SqE0.
30:27 Папа римский, брат папы московского, принял поправки к Библии. https://www.youtube.com/watch?v=gWjrFlESRJ4.
32:50 Грядущий Царь.Возврат к монархии, как к единственно правильной форме управления страной. Пророчества. https://www.youtube.com/watch?v=xmXxq-H2I0I.
47:16 Корона Российской Империи. https://www.youtube.com/watch?v=gn6OYWvS1QA.
54:40 Письмо слушателя. "Чин всенародного Соборного покаяния".https://vk.com/doc201610898_593401940?hash=b2ec8a0b4aac85991f&;dl=d423abeee422295bbb.
54:40 Письмо слушателя. https://rg.ru/2021/06/20/mitropolit-ilarion-nadeetsia-chto-rpc-priznaet-podlinnost-carskih-ostankov.html?fbclid=IwAR2U-8A2x7HrarvhnFDu3SOmQu9-Hqn0lf-yi5bi9wRRsOkTkHmkQZHyZpA.
55:25 ВРАГИ ЗАПУСКАЮТ МОНАРХИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ... Следственный комитет России подготовил книгу «Преступление века». (ВИДЕО). https://3rm.info/main/86614-vragi-zapuskajut-monarhicheskij-proekt-sledstvennyj-komitet-rossii-podgotovil-knigu-prestuplenie-veka.html.
56:40 На Пасху, в Греции, в Пантелеимонове монастыре на Афоне, Благодатный огонь сошел прямо на Плащаницу. https://youtu.be/IRFXGuGCEV4.
01:02:58 Уникальный метод посадки деревьев в полупустынном климате (Эко-курорт "Морское"). https://www.youtube.com/watch?v=ozCHnHx79Lg.
Сегодня мы послушаем священника Владислава Берегового, узнаем, как определить, если в человеке бес. Поговорим о так называемых ясновидящих, гадалках. Также поговорим о возврате монархии, как единственной богоугодной формы управления страной. Узнаем о чуде, которое произошло на Пасху.
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