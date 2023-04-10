Доктор Питер МакКалла: У меня есть более 500 статей на тему повреждения почек, вызванного ремдесивиром, и врачи продолжают делать инъекции без проверки, это состояние массового психоза.

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По словам доктора Питера Маккаллы (всемирно известного старшего кардиолога), было доказано, что препарат "ремдесивир" вызывает почечную недостаточность и повреждение печени.
Доктор Маккалла кричит от всего сердца, что врачи во всем мире продолжают делать инъекции пациентам и продолжают вызывать больше повреждений почек, а также смертности.