Sodoma og Gomorra er ekte: Ungdom fortjener et sunt opprør - Norwegian Audio

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Det fattige flertallet av menneskeheten fortjener rettferdighet.
Ron Wyatt gjenoppdaget det sanne stedet Sodoma og Gomorra, som også bekreftes av den romerske historikeren Josephus. Men dette er i strid med hva nesten alle seminarer lærer!? Hvorfor skjules denne perlen av historien? Ron Wyatt gjorde mange andre flotte funn som selvfinansiert arkeolog (amatør). Gud arbeider gjennom de lave og ydmyke for å dele Hans ære og hjelpe flere mennesker. Gud velsigne og gi det videre, i Kristi navn!
Gratis nedlasting av bibellyd over 500 språk: https://faithcomesbyhearing.com
Thamudiske inskripsjoner ved Jebel el Lawz ble oversatt og beskriver en SMELT KALV! De blir funnet ved siden av menoraen som Dr. Kim oppdaget.
http://www.ancient-hebrew.org/media_menorah.html
SODOM & GOMORRAH: Wyatt Museum
https://wyattmuseum.com/discovering/sodom-gomorrah
Sodoma og Gomorra - The Cities of the Plain - Aske og svovel er påminnelser om den brennende begivenheten
https://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm
"Sinai-fjellet i Arabia" Galaterne 4:25
https://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm
reiser i Saudi-Arabia til Sinai-fjellet og andre nettsteder: www.arkdiscovery.com/travel.htm
Kairo til Nuweiba: https://www.youtube.com/watch?v=Q7YmCSPNB9I&feature=emb_logo
Nuweiba til Arabia: https://www.youtube.com/watch?v=3yKsPZqwnmE
Split Rock og Elim: https://www. .youtube.com/watch?v=s17LCxUriQ4
Sinai-fjellet og gullkalvealteret: https://www.youtube.com/watch?v=IMmaKzOsNks
PatternsOfEvidence.com hadde sin Red Sea Miracle II-film utgitt på Rødehavets kryssing - Sinai-fjellet som kommer neste gang, og den vil inneholde Jebel el Lawz
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