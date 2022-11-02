Sodoma og Gomorra er ekte: Ungdom fortjener et sunt opprør - Norwegian Audio

Det fattige flertallet av menneskeheten fortjener rettferdighet.



Ron Wyatt gjenoppdaget det sanne stedet Sodoma og Gomorra, som også bekreftes av den romerske historikeren Josephus. Men dette er i strid med hva nesten alle seminarer lærer!? Hvorfor skjules denne perlen av historien? Ron Wyatt gjorde mange andre flotte funn som selvfinansiert arkeolog (amatør). Gud arbeider gjennom de lave og ydmyke for å dele Hans ære og hjelpe flere mennesker. Gud velsigne og gi det videre, i Kristi navn!

Gratis nedlasting av bibellyd over 500 språk: https://faithcomesbyhearing.com

Thamudiske inskripsjoner ved Jebel el Lawz ble oversatt og beskriver en SMELT KALV! De blir funnet ved siden av menoraen som Dr. Kim oppdaget.

http://www.ancient-hebrew.org/media_menorah.html

SODOM & GOMORRAH: Wyatt Museum

https://wyattmuseum.com/discovering/sodom-gomorrah

Sodoma og Gomorra - The Cities of the Plain - Aske og svovel er påminnelser om den brennende begivenheten

https://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm

"Sinai-fjellet i Arabia" Galaterne 4:25

https://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm

reiser i Saudi-Arabia til Sinai-fjellet og andre nettsteder: www.arkdiscovery.com/travel.htm

Kairo til Nuweiba: https://www.youtube.com/watch?v=Q7YmCSPNB9I&feature=emb_logo

Nuweiba til Arabia: https://www.youtube.com/watch?v=3yKsPZqwnmE

Split Rock og Elim: https://www. .youtube.com/watch?v=s17LCxUriQ4

Sinai-fjellet og gullkalvealteret: https://www.youtube.com/watch?v=IMmaKzOsNks

PatternsOfEvidence.com hadde sin Red Sea Miracle II-film utgitt på Rødehavets kryssing - Sinai-fjellet som kommer neste gang, og den vil inneholde Jebel el Lawz

svovel, bibel, gud, nåde, kjærlighet, Kristus, jesus, synd, menneskeheten, historie, rettferdighet, bevis, dom, abraham, barmhjertighet, skjult, arabia, gomorra, sodoma, svovel, lodd, svovel, fattigdom, sodomi, josephus