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Santé, c'est l'état qui décide pour vous ! (Claire Severac reçoit Nicole Delépine)
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11 views • June 09, 2020
Import YT 18 novembre 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=b5R608D0DU0
Chaîne YT Médias-Presse-Infos : https://www.youtube.com/channel/UCzkvdLzgFecbUBRdgPX3RLg
Dans la rubrique qu'elle anime pour Médias-Presse-info, Claire Severac reçoit aujourd'hui (13 novembre 2015), Nicole Delépine, l'ancienne chef du service de cancérologie pédiatrique de Garches, dont le combat contre Marisol Touraine pour le maintien de sa structure avait mobilisé les énergies l'an dernier.
Elles abordent ici le sujet de la loi de santé si contestée aujourd'hui.
https://medias-catholique.info/quand-claire-severac-et-le-docteur-delepine-denoncaient-quen-matiere-de-sante-cest-letat-qui-decide-pour-vous-et-contre-vous/35466
Chaîne YT Médias-Presse-Infos : https://www.youtube.com/channel/UCzkvdLzgFecbUBRdgPX3RLg
Dans la rubrique qu'elle anime pour Médias-Presse-info, Claire Severac reçoit aujourd'hui (13 novembre 2015), Nicole Delépine, l'ancienne chef du service de cancérologie pédiatrique de Garches, dont le combat contre Marisol Touraine pour le maintien de sa structure avait mobilisé les énergies l'an dernier.
Elles abordent ici le sujet de la loi de santé si contestée aujourd'hui.
https://medias-catholique.info/quand-claire-severac-et-le-docteur-delepine-denoncaient-quen-matiere-de-sante-cest-letat-qui-decide-pour-vous-et-contre-vous/35466
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