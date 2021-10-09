O SEGREDO CÓSMICO - 2019

Por tempos imemoriais, olhamos para as estrelas em busca de respostas para desvendar nosso passado. Interpretamos a profecia com a esperança de predeterminar nosso futuro e, no entanto, as perguntas permanecem: Quem somos nós? Por que estamos aqui e qual é o nosso destino?



Mais uma vez, para oferecer informações e percepções à humanidade está um novo filme chamado The Cosmic Secret, do autor de best-sellers e renomado pesquisador David Wilcock. Como a sinopse do filme sugere, David se propõe a reunir uma vasta e eclética base de conhecimento para apresentar uma história humana alternativa como você nunca viu antes. Combinado com pesquisadores, cientistas, arqueólogos e especialistas, O Segredo Cósmico fará você questionar cada página do seu livro de história e tudo que você pensava que sabia sobre a realidade.



Quem somos nós? Porque estamos aqui? Qual é o nosso destino? Perguntas que têm estado na mente dos humanos por milhares de anos, e ainda assim, respostas completas e satisfatórias não foram fornecidas, deixando a coceira que milhões não arranharam. Nosso passado envolve extraterrestres? Fazemos parte de uma comunidade maior em nossa galáxia? Existem evidências de civilizações em nossa Lua, Marte e outros planetas? O Segredo Cósmico não decepciona em explorar essas questões com evidências intrigantes.