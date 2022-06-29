Running up that hill - A deal with God - Was steckt dahinter?

Was steckt hinter dem aufwändigen Remake bzw. der Wiederbelebung des bekannten Songs von Kate Bush? Alles nur Zufall? Oder nützt es jemandem? Und wenn ja, wem? Und von was handelt er?



Nachtrag: im Song könnte es natürlich AUCH um Geschlechterwechsel an sich gehen, der derzeit so aggressiv beworben und verherrlicht wird: die ganze Genderei eben, was den verborgenen Eliten (oder nennen wir sie "Kontrolleure") aktuell wohl sehr zupass käme.

