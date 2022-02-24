O mea taua mai ia Dr Li-Meng Yan ua fa'ailoa mai e le CCP o lo'o fa'asalalauina e le CCP Fever Bioweapon e ala i Ta'aloga Olimipeka

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13 views • February 24, 2022





O le siama e faapea e sili ona feaveai, ma mafua ai le tafe toto e ala i le tele o pu o le tino, e oo lava i le paʻu. Faaalia e Dr. Yan, ua leva ona iloa e le CCP se vaifofo mo le latou bioweapon fou o le fiva toto, ma o loʻo latou faʻaputuina ma le malosi le vailaʻau Johnson & Johnson o loʻo faʻatinoina lea galuega. E tusa ai ma faʻamatalaga a Dr. Yan, o le vailaʻau e lauiloa o Darzalex (Daratumumab), ma e taugata tele ma e le masani ai. E leai se mea e latalata ile avanoa lautele ole ivermectin. O le vailaʻau e galue e ala i le tulimataʻiina o le CD38 glycoprotein lea e sili atu ona faʻaalia i le tele o gasegase myeloma. E talitonuina o le fa'ainisinia o le hemorrhagic fever bioweapon e mafua ai le galu o le gaosiga o le CD38 i totonu o le tino, fa'alavelave i le puipuiga o le tino ma mafua ai le oti fa'afuase'i (ma isi fa'afitauli). Ole faʻaopoopoga ole NAD + poʻo le Nicotinamide adenine dinucleotide atonu e mafai ona faʻatapulaʻaina le faʻaalia o le CD38. O Dr. J.E. Williams, o se fomaʻi fesoasoani ma se fomaʻi e tetee atu i le matua, e iai se tala sili ona lelei e faamatala ai le malosi o nei mea uma. Ua taʻua, "E faʻafefea ona ausia le 100 tausaga o le olaga ma NAD +". (35 minute, subtitle).



Punaoa Fa'amatalaga

• Dr Li-Meng Yan Reveals CCP Spreading Hemorrhagic Fever Bioweapon Via Olympics

• SHOCK CLAIM: China has released another bioweapon during the Olympic games… a hemorrhagic fever virus… here’s nutritional info on what may BLOCK it in your blood

• Dr. J.E. Williams, a complementary medicine and anti-aging doctor, has an excellent article explaining the dynamics of all this, see O le sa avea muamua ma Hong Kong virologist ma le CCP whistleblower Dr. Li-Meng Yan - o le sa saʻo i le taimi atoa e uiga i le maua-o-galuega tupuaga o le SARS-CoV-2 - ua tuuaia faalauaitele e faapea o le CCP ma le PLA o loo faamatuu atu se fou, inisinia bioweapon i luga. tagata afeleti ma tagata auai i Taaloga Olimipeka a Beijing. O lenei tatalaina ma le loto i ai, o le tala lea a Dr. Yan, ua fuafuaina e aafia ai tagata auai mai le tele o atunuu i le salafa o le lalolagi o le a latou feaveaʻi ma le le iloa le fiva toto i o latou atunuu, ma faʻaalia ai se isi galu o se faʻamaʻi o le lalolagi. Ua suia le siama i totonu o le fale suʻesuʻe e faʻaumi ai le taimi faʻamaʻi nai lo le masani, lea ua masalomia i le 3-4 vaiaso, ina ia mafai ai e tagata asiasi i Beijing ona toe foʻi i le fale e aunoa ma ni faʻailoga i le taimi o femalagaiga.O le siama e faapea e sili ona feaveai, ma mafua ai le tafe toto e ala i le tele o pu o le tino, e oo lava i le paʻu. Faaalia e Dr. Yan, ua leva ona iloa e le CCP se vaifofo mo le latou bioweapon fou o le fiva toto, ma o loʻo latou faʻaputuina ma le malosi le vailaʻau Johnson & Johnson o loʻo faʻatinoina lea galuega. E tusa ai ma faʻamatalaga a Dr. Yan, o le vailaʻau e lauiloa o Darzalex (Daratumumab), ma e taugata tele ma e le masani ai. E leai se mea e latalata ile avanoa lautele ole ivermectin. O le vailaʻau e galue e ala i le tulimataʻiina o le CD38 glycoprotein lea e sili atu ona faʻaalia i le tele o gasegase myeloma. E talitonuina o le fa'ainisinia o le hemorrhagic fever bioweapon e mafua ai le galu o le gaosiga o le CD38 i totonu o le tino, fa'alavelave i le puipuiga o le tino ma mafua ai le oti fa'afuase'i (ma isi fa'afitauli). Ole faʻaopoopoga ole NAD + poʻo le Nicotinamide adenine dinucleotide atonu e mafai ona faʻatapulaʻaina le faʻaalia o le CD38. O Dr. J.E. Williams, o se fomaʻi fesoasoani ma se fomaʻi e tetee atu i le matua, e iai se tala sili ona lelei e faamatala ai le malosi o nei mea uma. Ua taʻua, "E faʻafefea ona ausia le 100 tausaga o le olaga ma NAD +". (35 minute, subtitle).Punaoa Fa'amatalaga• Dr Li-Meng Yan Reveals CCP Spreading Hemorrhagic Fever Bioweapon Via Olympics https://www.brighteon.com/e7b7880f-9eaf-4389-b22d-12802cfc69e4 • SHOCK CLAIM: China has released another bioweapon during the Olympic games… a hemorrhagic fever virus… here’s nutritional info on what may BLOCK it in your blood https://www.naturalnews.com/2022-02-14-shock-claim-china-has-released-another-bioweapon-during-the-olympic-games-hemorrhagic-fever-virus.html • Dr. J.E. Williams, a complementary medicine and anti-aging doctor, has an excellent article explaining the dynamics of all this, see https://www.bitchute.com/video/HLLt1jsiDR7A/ Keywords bioweaponccpolympicshemorrhagic fever

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