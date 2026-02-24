🎵Narcocorrido: El Eco de las Llamas

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
(Fast-paced accordion trill, heavy tuba bassline, rhythmic "grito" in the background)
Señores, pongan cuidado, la noticia ya voló
En tierras de Jalisco el destino se cumplió
Febrero de veintiséis, la fecha no se olvida
Un trueno en la montaña le quitó al "Señor" la vida
Inteligencia del Norte, satélites en el cielo
Marcaron las coordenadas para arrancar el anhelo
[Hook]
¡Arde el estado! El humo tapa el sol
Quemaron los camiones, estalló el descontrol
De Vallarta hasta Zapopan, las calles son un infierno
Los muchachos traen la orden de retar al mismo gobierno
[Verse]
Los hoteles son prisiones con alfombras de cristal
El gringo tiene miedo, ya no quiere el carnaval
Guadalajara esperaba los goles y la alegría
Pero hoy se escuchan ráfagas donde el fútbol reinaría
Era un eje de mil rayos, centro de toda la red
Mandaba el polvo y veneno para calmar esa sed
España, Asia y África, sus tentáculos llegaron
Brazos de hierro y fuego que por años gobernaron
[Hook – Break]
En el Costco y en las tiendas, el fuego empezó a bailar
Nadie entra y nadie sale, ni para ir a desayunar
¡Arde el estado! El humo tapa el sol
Quemaron los camiones, estalló el descontrol
[Bridge]
No es solo mercancía lo que mueve la empresa
Es miedo y es castigo, es una sombra en la cabeza
Igual que allá en el Oriente, la táctica es el pavor
No perdonan ni al perro si el pariente es traidor
Quince de la ley cayeron, la cuenta salió muy cara
El silencio es el escudo para que nadie lo parara
Si el pueblo no dice nada es porque vio la crueldad
La lealtad se compra a sangre, no existe la libertad
[Final Hook – DJ Mix]
¡Arde el estado! El humo tapa el sol
De Vallarta hasta Zapopan, las calles son un infierno
En el Costco y en las tiendas, el fuego empezó a bailar
Nadie entra y nadie sale, ni para ir a desayunar
[Outro]
Ya me voy despidiendo, la moneda sigue al aire
Aunque caiga la cabeza, no se acaba el desmadre
Quedan cenizas en la calle y el eco de una explosión…
¡Jalisco sigue rugiendo!