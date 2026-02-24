🎵Narcocorrido: El Eco de las Llamas

Tex-Mex, Norteño-Banda, Corridos Bélicos, 12-string guitar, Bajo Sexto, Accordion, Punchy Bass, Snappy Percussion, Festive yet Tense, Dramatic, Male Vocal, 110 BPM





[Intro]

(Fast-paced accordion trill, heavy tuba bassline, rhythmic "grito" in the background)



Señores, pongan cuidado, la noticia ya voló

En tierras de Jalisco el destino se cumplió

Febrero de veintiséis, la fecha no se olvida

Un trueno en la montaña le quitó al "Señor" la vida



Inteligencia del Norte, satélites en el cielo

Marcaron las coordenadas para arrancar el anhelo



[Hook]

¡Arde el estado! El humo tapa el sol

Quemaron los camiones, estalló el descontrol

De Vallarta hasta Zapopan, las calles son un infierno

Los muchachos traen la orden de retar al mismo gobierno



[Verse]

Los hoteles son prisiones con alfombras de cristal

El gringo tiene miedo, ya no quiere el carnaval

Guadalajara esperaba los goles y la alegría

Pero hoy se escuchan ráfagas donde el fútbol reinaría



Era un eje de mil rayos, centro de toda la red

Mandaba el polvo y veneno para calmar esa sed

España, Asia y África, sus tentáculos llegaron

Brazos de hierro y fuego que por años gobernaron



[Hook – Break]

En el Costco y en las tiendas, el fuego empezó a bailar

Nadie entra y nadie sale, ni para ir a desayunar

¡Arde el estado! El humo tapa el sol

Quemaron los camiones, estalló el descontrol



[Bridge]

No es solo mercancía lo que mueve la empresa

Es miedo y es castigo, es una sombra en la cabeza

Igual que allá en el Oriente, la táctica es el pavor

No perdonan ni al perro si el pariente es traidor



Quince de la ley cayeron, la cuenta salió muy cara

El silencio es el escudo para que nadie lo parara

Si el pueblo no dice nada es porque vio la crueldad

La lealtad se compra a sangre, no existe la libertad



[Final Hook – DJ Mix]

¡Arde el estado! El humo tapa el sol

De Vallarta hasta Zapopan, las calles son un infierno

En el Costco y en las tiendas, el fuego empezó a bailar

Nadie entra y nadie sale, ni para ir a desayunar



[Outro]

Ya me voy despidiendo, la moneda sigue al aire

Aunque caiga la cabeza, no se acaba el desmadre

Quedan cenizas en la calle y el eco de una explosión…

¡Jalisco sigue rugiendo!

