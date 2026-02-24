BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
🎵Narcocorrido: El Eco de las Llamas
wolfburg
wolfburg
27 followers
88 views • 3 days ago
Tex-Mex, Norteño-Banda, Corridos Bélicos, 12-string guitar, Bajo Sexto, Accordion, Punchy Bass, Snappy Percussion, Festive yet Tense, Dramatic, Male Vocal, 110 BPM

[Intro]

(Fast-paced accordion trill, heavy tuba bassline, rhythmic "grito" in the background)

Señores, pongan cuidado, la noticia ya voló  
En tierras de Jalisco el destino se cumplió  
Febrero de veintiséis, la fecha no se olvida  
Un trueno en la montaña le quitó al "Señor" la vida  

Inteligencia del Norte, satélites en el cielo  
Marcaron las coordenadas para arrancar el anhelo  

[Hook]
¡Arde el estado! El humo tapa el sol  
Quemaron los camiones, estalló el descontrol  
De Vallarta hasta Zapopan, las calles son un infierno  
Los muchachos traen la orden de retar al mismo gobierno  

[Verse]
Los hoteles son prisiones con alfombras de cristal  
El gringo tiene miedo, ya no quiere el carnaval  
Guadalajara esperaba los goles y la alegría  
Pero hoy se escuchan ráfagas donde el fútbol reinaría  

Era un eje de mil rayos, centro de toda la red  
Mandaba el polvo y veneno para calmar esa sed  
España, Asia y África, sus tentáculos llegaron  
Brazos de hierro y fuego que por años gobernaron  

[Hook – Break]
En el Costco y en las tiendas, el fuego empezó a bailar  
Nadie entra y nadie sale, ni para ir a desayunar  
¡Arde el estado! El humo tapa el sol  
Quemaron los camiones, estalló el descontrol  

[Bridge]
No es solo mercancía lo que mueve la empresa  
Es miedo y es castigo, es una sombra en la cabeza  
Igual que allá en el Oriente, la táctica es el pavor  
No perdonan ni al perro si el pariente es traidor  

Quince de la ley cayeron, la cuenta salió muy cara  
El silencio es el escudo para que nadie lo parara  
Si el pueblo no dice nada es porque vio la crueldad  
La lealtad se compra a sangre, no existe la libertad  

[Final Hook – DJ Mix]
¡Arde el estado! El humo tapa el sol  
De Vallarta hasta Zapopan, las calles son un infierno  
En el Costco y en las tiendas, el fuego empezó a bailar  
Nadie entra y nadie sale, ni para ir a desayunar  

[Outro]
Ya me voy despidiendo, la moneda sigue al aire  
Aunque caiga la cabeza, no se acaba el desmadre  
Quedan cenizas en la calle y el eco de una explosión…  
¡Jalisco sigue rugiendo!

Keywords
delivering a rich metallic chinglayered accordions and punchy bass drive the verseswhile snappy percussion accents the rhythminstrumental breaks burst with ecstatic gritosamplifying the festive energythis tex-mex track opens with robust 12-string strumming
