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UK Column News - 12th April 2021 (MIRRORED)
Contrarian
Contrarian
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194 views • April 13, 2021
UK Column News - 12th April 2021 (MIRRORED)
Mirrored from You Tube channel UK Column at:-
https://youtu.be/QwscY92HCTQ

Brian Gerrish, Mike Robinson and David Scott with today's UK Column News.
00:25​ - The Grand Reopening

Sources:
************

Mirror Article: - https://bit.ly/3wNo8uk

Reopening Rules: - https://bit.ly/3mGcOeL

Bloomberg Article: - https://archive.is/uBiyN





05:21​ - The Hand of God Backfires

Sources:
************

Nissim Mannathukkaren Tweet: -
https://twitter.com/nmannathukkaren/status/1380129214259720202

Marc Goldstein Tweet: -
https://twitter.com/marcgoldstein_/status/1380630630816477184






08:34​ - Edwina Currie - Confusion or Propaganda?

Sources:
************

Anna Brees Tweet 001: -
https://twitter.com/BreesAnna/status/1380788524404850689

Edwina Currie Tweet 002: -
https://twitter.com/Edwina_Currie/status/1380895117540753412

UK Column Tweet: -
https://twitter.com/ukcolumn/status/1380897165862703106

Edwina Currie Tweet 003: -
https://twitter.com/Edwina_Currie/status/1380906795682705411

Edwina Currie Tweet 004: -
https://twitter.com/Edwina_Currie/status/1380906267728871428






14:30​ - Gordon Brown's Economic Suicide Guardian Propaganda

Sources:
************

Guardian Article: - https://archive.is/vWLRj






18:47​ - Consent Is Not Vague In International Law

Sources:
************

Dr Bruce Scott Tweet: -
https://twitter.com/DrBruceScott/status/1381523626600640513







20:22​ - Vaccine Induced Menstruation

Sources:
************

Dr Naomi Wolf Tweet 01: -
https://twitter.com/naomirwolf/status/1381363664524079105

Article: - https://bit.ly/3dcFZ60

Dr Naomi Wolf Tweet 02: -
https://twitter.com/naomirwolf/status/1381365495564275719




21:44​ - FOI Reveals Low COVID Mortality

Sources:
************

FOI: - https://www.gov.scot/publications/foi-202100160626/

UK Column Article: -
https://www.ukcolumn.org/article/deceptive-construction-why-we-must-question-covid-19-mortality-statistics



23:02​ - Covid Global Cities and Equity: -
https://www.ukcolumn.org/article/covid-injections-tip-spear-global-cities-militant-pursuit-equity



24.39: - A Dissidents Guide To The Constitution: - https://www.ukcolumn.org/article/dissidents-guide-constitution-episode-5-part-ii-lawless-lawmaker




25:56​ - The Duke of Edinburgh

Sources:
************

Chatham House Duke of Edinburgh Statement: -





28:03​ - UKC No Smoke Without Fire

Sources:
************

Video 01: - https://www.youtube.com/watch?v=RiHmE-E5eF0

Video 02: - https://www.youtube.com/watch?v=Qj5_-hbJcRs

Video 03: - https://www.youtube.com/watch?v=iL9mMTDSrzY




29:28​ - Latest From Dr Vernon Coleman

Sources:
************

VC Video: - https://bit.ly/2PXw5MP




29:56​ - Adverse Reactions and COVID Recovery From Different Perspectives

Sources:
************

Tapnews Article: - https://cutt.ly/4c6Fs98

Guardian Article: - https://archive.is/Mt95e

ADR Reports: - https://bit.ly/3tdQ2gP

Dr June Raine January Statement: - https://archive.is/UYnC4

PHE Statement: - https://cutt.ly/ac6Kj15

NHS App: - https://www.yourcovidrecovery.nhs.uk/app/





42:04​ - What Is Prince Philip's Legacy?

Sources:
***********

Prince Philip Quote: - https://bit.ly/2RuRCwY

Stanley Johnson Article: - https://bit.ly/3daWcZx

WWF 2008 Report: - https://bit.ly/3wS66qL

Bloomberg Article: - https://archive.is/V8oKR




47:36: - The Alba Party Start With A Controversy

Sources:
************

Margaret Lynch Profile: - https://www.albaparty.org/margaret_lynch

ILGA World: - https://ilga.org/

ILGA Declaration: - https://bit.ly/3d8WfVF

WHO Definition of Adolescents: - https://cutt.ly/Mc60zMO

Scottish Times Article: - https://archive.is/lfRu0

Lloyd Melville Tweet: - the Alba party is full of socially conservative

PN Article: - https://cutt.ly/Uc62WMg

Patrick Harvie Tweet: -
https://twitter.com/patrickharvie/status/1380965863168344067





57:40​ - Camerons Hedge Fund Involvement Greensill

Sources:
************

FT Article: - https://archive.is/x4M14

Greensill Earnd: - https://www.earnd.com/





01:00:24​ - Ukraine Want's In To Join NATO

Sources:
************

EuroNews Article: - https://bit.ly/3mHogHd

WSJ Article: - https://on.wsj.com/327uqXD

Sky News Article: - https://bit.ly/3g0J4YV

Times Article: - https://archive.is/l8ahG

DW Article: - https://bit.ly/325nwSP

Russian Statement: - https://bit.ly/3a7HnFo

NATO Defender Europe Exercise: - https://cutt.ly/ivqwFtd





01:03:36​ - The Satanic Paedophile Ring

Sources:
************

Nathaniel J. Harris Article: - https://bit.ly/3s72uhf

Witches of Scotland: - https://www.witchesofscotland.com/



01:07:15​ - Vaccine Guidance From Health Officials

Sources:
************

Dr June Raine Statement: - https://bit.ly/3sciGOe




01:10:54​ - CNN Suffering from Anosmia

Sources:
************

CNN Article: - https://archive.is/AIyeL
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