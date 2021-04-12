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UK Column News - 12th April 2021 (MIRRORED)
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194 views • April 13, 2021
UK Column News - 12th April 2021 (MIRRORED)
Mirrored from You Tube channel UK Column at:-
https://youtu.be/QwscY92HCTQ
Brian Gerrish, Mike Robinson and David Scott with today's UK Column News.
00:25 - The Grand Reopening
Sources:
************
Mirror Article: - https://bit.ly/3wNo8uk
Reopening Rules: - https://bit.ly/3mGcOeL
Bloomberg Article: - https://archive.is/uBiyN
05:21 - The Hand of God Backfires
Sources:
************
Nissim Mannathukkaren Tweet: -
https://twitter.com/nmannathukkaren/status/1380129214259720202
Marc Goldstein Tweet: -
https://twitter.com/marcgoldstein_/status/1380630630816477184
08:34 - Edwina Currie - Confusion or Propaganda?
Sources:
************
Anna Brees Tweet 001: -
https://twitter.com/BreesAnna/status/1380788524404850689
Edwina Currie Tweet 002: -
https://twitter.com/Edwina_Currie/status/1380895117540753412
UK Column Tweet: -
https://twitter.com/ukcolumn/status/1380897165862703106
Edwina Currie Tweet 003: -
https://twitter.com/Edwina_Currie/status/1380906795682705411
Edwina Currie Tweet 004: -
https://twitter.com/Edwina_Currie/status/1380906267728871428
14:30 - Gordon Brown's Economic Suicide Guardian Propaganda
Sources:
************
Guardian Article: - https://archive.is/vWLRj
18:47 - Consent Is Not Vague In International Law
Sources:
************
Dr Bruce Scott Tweet: -
https://twitter.com/DrBruceScott/status/1381523626600640513
20:22 - Vaccine Induced Menstruation
Sources:
************
Dr Naomi Wolf Tweet 01: -
https://twitter.com/naomirwolf/status/1381363664524079105
Article: - https://bit.ly/3dcFZ60
Dr Naomi Wolf Tweet 02: -
https://twitter.com/naomirwolf/status/1381365495564275719
21:44 - FOI Reveals Low COVID Mortality
Sources:
************
FOI: - https://www.gov.scot/publications/foi-202100160626/
UK Column Article: -
https://www.ukcolumn.org/article/deceptive-construction-why-we-must-question-covid-19-mortality-statistics
23:02 - Covid Global Cities and Equity: -
https://www.ukcolumn.org/article/covid-injections-tip-spear-global-cities-militant-pursuit-equity
24.39: - A Dissidents Guide To The Constitution: - https://www.ukcolumn.org/article/dissidents-guide-constitution-episode-5-part-ii-lawless-lawmaker
25:56 - The Duke of Edinburgh
Sources:
************
Chatham House Duke of Edinburgh Statement: -
28:03 - UKC No Smoke Without Fire
Sources:
************
Video 01: - https://www.youtube.com/watch?v=RiHmE-E5eF0
Video 02: - https://www.youtube.com/watch?v=Qj5_-hbJcRs
Video 03: - https://www.youtube.com/watch?v=iL9mMTDSrzY
29:28 - Latest From Dr Vernon Coleman
Sources:
************
VC Video: - https://bit.ly/2PXw5MP
29:56 - Adverse Reactions and COVID Recovery From Different Perspectives
Sources:
************
Tapnews Article: - https://cutt.ly/4c6Fs98
Guardian Article: - https://archive.is/Mt95e
ADR Reports: - https://bit.ly/3tdQ2gP
Dr June Raine January Statement: - https://archive.is/UYnC4
PHE Statement: - https://cutt.ly/ac6Kj15
NHS App: - https://www.yourcovidrecovery.nhs.uk/app/
42:04 - What Is Prince Philip's Legacy?
Sources:
***********
Prince Philip Quote: - https://bit.ly/2RuRCwY
Stanley Johnson Article: - https://bit.ly/3daWcZx
WWF 2008 Report: - https://bit.ly/3wS66qL
Bloomberg Article: - https://archive.is/V8oKR
47:36: - The Alba Party Start With A Controversy
Sources:
************
Margaret Lynch Profile: - https://www.albaparty.org/margaret_lynch
ILGA World: - https://ilga.org/
ILGA Declaration: - https://bit.ly/3d8WfVF
WHO Definition of Adolescents: - https://cutt.ly/Mc60zMO
Scottish Times Article: - https://archive.is/lfRu0
Lloyd Melville Tweet: - the Alba party is full of socially conservative
PN Article: - https://cutt.ly/Uc62WMg
Patrick Harvie Tweet: -
https://twitter.com/patrickharvie/status/1380965863168344067
57:40 - Camerons Hedge Fund Involvement Greensill
Sources:
************
FT Article: - https://archive.is/x4M14
Greensill Earnd: - https://www.earnd.com/
01:00:24 - Ukraine Want's In To Join NATO
Sources:
************
EuroNews Article: - https://bit.ly/3mHogHd
WSJ Article: - https://on.wsj.com/327uqXD
Sky News Article: - https://bit.ly/3g0J4YV
Times Article: - https://archive.is/l8ahG
DW Article: - https://bit.ly/325nwSP
Russian Statement: - https://bit.ly/3a7HnFo
NATO Defender Europe Exercise: - https://cutt.ly/ivqwFtd
01:03:36 - The Satanic Paedophile Ring
Sources:
************
Nathaniel J. Harris Article: - https://bit.ly/3s72uhf
Witches of Scotland: - https://www.witchesofscotland.com/
01:07:15 - Vaccine Guidance From Health Officials
Sources:
************
Dr June Raine Statement: - https://bit.ly/3sciGOe
01:10:54 - CNN Suffering from Anosmia
Sources:
************
CNN Article: - https://archive.is/AIyeL
Mirrored from You Tube channel UK Column at:-
https://youtu.be/QwscY92HCTQ
Brian Gerrish, Mike Robinson and David Scott with today's UK Column News.
00:25 - The Grand Reopening
Sources:
************
Mirror Article: - https://bit.ly/3wNo8uk
Reopening Rules: - https://bit.ly/3mGcOeL
Bloomberg Article: - https://archive.is/uBiyN
05:21 - The Hand of God Backfires
Sources:
************
Nissim Mannathukkaren Tweet: -
https://twitter.com/nmannathukkaren/status/1380129214259720202
Marc Goldstein Tweet: -
https://twitter.com/marcgoldstein_/status/1380630630816477184
08:34 - Edwina Currie - Confusion or Propaganda?
Sources:
************
Anna Brees Tweet 001: -
https://twitter.com/BreesAnna/status/1380788524404850689
Edwina Currie Tweet 002: -
https://twitter.com/Edwina_Currie/status/1380895117540753412
UK Column Tweet: -
https://twitter.com/ukcolumn/status/1380897165862703106
Edwina Currie Tweet 003: -
https://twitter.com/Edwina_Currie/status/1380906795682705411
Edwina Currie Tweet 004: -
https://twitter.com/Edwina_Currie/status/1380906267728871428
14:30 - Gordon Brown's Economic Suicide Guardian Propaganda
Sources:
************
Guardian Article: - https://archive.is/vWLRj
18:47 - Consent Is Not Vague In International Law
Sources:
************
Dr Bruce Scott Tweet: -
https://twitter.com/DrBruceScott/status/1381523626600640513
20:22 - Vaccine Induced Menstruation
Sources:
************
Dr Naomi Wolf Tweet 01: -
https://twitter.com/naomirwolf/status/1381363664524079105
Article: - https://bit.ly/3dcFZ60
Dr Naomi Wolf Tweet 02: -
https://twitter.com/naomirwolf/status/1381365495564275719
21:44 - FOI Reveals Low COVID Mortality
Sources:
************
FOI: - https://www.gov.scot/publications/foi-202100160626/
UK Column Article: -
https://www.ukcolumn.org/article/deceptive-construction-why-we-must-question-covid-19-mortality-statistics
23:02 - Covid Global Cities and Equity: -
https://www.ukcolumn.org/article/covid-injections-tip-spear-global-cities-militant-pursuit-equity
24.39: - A Dissidents Guide To The Constitution: - https://www.ukcolumn.org/article/dissidents-guide-constitution-episode-5-part-ii-lawless-lawmaker
25:56 - The Duke of Edinburgh
Sources:
************
Chatham House Duke of Edinburgh Statement: -
28:03 - UKC No Smoke Without Fire
Sources:
************
Video 01: - https://www.youtube.com/watch?v=RiHmE-E5eF0
Video 02: - https://www.youtube.com/watch?v=Qj5_-hbJcRs
Video 03: - https://www.youtube.com/watch?v=iL9mMTDSrzY
29:28 - Latest From Dr Vernon Coleman
Sources:
************
VC Video: - https://bit.ly/2PXw5MP
29:56 - Adverse Reactions and COVID Recovery From Different Perspectives
Sources:
************
Tapnews Article: - https://cutt.ly/4c6Fs98
Guardian Article: - https://archive.is/Mt95e
ADR Reports: - https://bit.ly/3tdQ2gP
Dr June Raine January Statement: - https://archive.is/UYnC4
PHE Statement: - https://cutt.ly/ac6Kj15
NHS App: - https://www.yourcovidrecovery.nhs.uk/app/
42:04 - What Is Prince Philip's Legacy?
Sources:
***********
Prince Philip Quote: - https://bit.ly/2RuRCwY
Stanley Johnson Article: - https://bit.ly/3daWcZx
WWF 2008 Report: - https://bit.ly/3wS66qL
Bloomberg Article: - https://archive.is/V8oKR
47:36: - The Alba Party Start With A Controversy
Sources:
************
Margaret Lynch Profile: - https://www.albaparty.org/margaret_lynch
ILGA World: - https://ilga.org/
ILGA Declaration: - https://bit.ly/3d8WfVF
WHO Definition of Adolescents: - https://cutt.ly/Mc60zMO
Scottish Times Article: - https://archive.is/lfRu0
Lloyd Melville Tweet: - the Alba party is full of socially conservative
PN Article: - https://cutt.ly/Uc62WMg
Patrick Harvie Tweet: -
https://twitter.com/patrickharvie/status/1380965863168344067
57:40 - Camerons Hedge Fund Involvement Greensill
Sources:
************
FT Article: - https://archive.is/x4M14
Greensill Earnd: - https://www.earnd.com/
01:00:24 - Ukraine Want's In To Join NATO
Sources:
************
EuroNews Article: - https://bit.ly/3mHogHd
WSJ Article: - https://on.wsj.com/327uqXD
Sky News Article: - https://bit.ly/3g0J4YV
Times Article: - https://archive.is/l8ahG
DW Article: - https://bit.ly/325nwSP
Russian Statement: - https://bit.ly/3a7HnFo
NATO Defender Europe Exercise: - https://cutt.ly/ivqwFtd
01:03:36 - The Satanic Paedophile Ring
Sources:
************
Nathaniel J. Harris Article: - https://bit.ly/3s72uhf
Witches of Scotland: - https://www.witchesofscotland.com/
01:07:15 - Vaccine Guidance From Health Officials
Sources:
************
Dr June Raine Statement: - https://bit.ly/3sciGOe
01:10:54 - CNN Suffering from Anosmia
Sources:
************
CNN Article: - https://archive.is/AIyeL
Keywords
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