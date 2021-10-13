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L'Art de la guerre - Sun Tzu - Livre Audio Partie 4/4
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33 views • October 13, 2021
L'Art de la guerre est le premier traité de stratégie militaire écrit au monde (VIème siècle av. J.-C). Son auteur, Sun Tzu développe des thèses originales qui s'inspirent de la philosophie chinoise ancienne. C'est l'essence de la guerre psychologique. L'ouvrage est fondé sur le principe suivant : gagner ou perdre une guerre ne se fait pas par hasard, ni par l'intervention des dieux ou des esprits. C'est une question de méthode et de stratégie. De bons principes stratégiques conduisent à la victoire, il est donc important de les étudier.
Ces principes stratégiques sont appliqués au domaine militaire, mais peuvent l'être aussi à celui des affaires, de la politique ou de la société. Ce classique apparaît très actuel et moderne par ses enseignements psychologiques valables en tout temps.
Source :
https://www.youtube.com/watch?v=-8yx6NY1_hY
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