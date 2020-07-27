© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
NS conducteur en passagier
Follow
0
Download MP3
Share
Report
15 views • July 27, 2020
NS conducteur in paniek omdat mevrouw in een lege coupe wilde eten en daarom het muilkorfje even opzij moest doen.
De conducteur is zo kwaad dat de mevrouw de trein moet verlaten.
Een gemuilkorfde passagier is zich ermee aan het bemoeien.
Dit is het gevolg van het paniekvirus wat ze Corona noemen.
Kijk op dit kanaal wat het Coronavirus precies is en waarom het is verzonnen.
Onwetende of slecht geinformeerde mensen zijn gevaarlijk omdat ze je in de grootste problemen kunnen brengen.
Een opmerking: Als je bang bent om besmet te raken met het Coronavirus dan draag jij toch zelf uitgebreid een muilkorf en je laat plat vaccineren en sluit je voor de zekerheid op in huis.
Dan ben je veilig en beschermt tegen iemand met het Coronavirus en als iemand geen muilkorf op heeft en zich niet heeft laten vaccineren kan je niet meer besmet worden! Niet waar!?
Dus als jij dan weer naar buiten durft met je muilkorf en je vaccinatie dan kan iemand zonder muilkorf met het Coronavirus jou niet meer besmetten! duidelijk! JIJ bent gevaccineerd en loopt rond met een muilkorf dus je loopt geen gevaar meer! DUIDELIJK!
De conducteur is zo kwaad dat de mevrouw de trein moet verlaten.
Een gemuilkorfde passagier is zich ermee aan het bemoeien.
Dit is het gevolg van het paniekvirus wat ze Corona noemen.
Kijk op dit kanaal wat het Coronavirus precies is en waarom het is verzonnen.
Onwetende of slecht geinformeerde mensen zijn gevaarlijk omdat ze je in de grootste problemen kunnen brengen.
Een opmerking: Als je bang bent om besmet te raken met het Coronavirus dan draag jij toch zelf uitgebreid een muilkorf en je laat plat vaccineren en sluit je voor de zekerheid op in huis.
Dan ben je veilig en beschermt tegen iemand met het Coronavirus en als iemand geen muilkorf op heeft en zich niet heeft laten vaccineren kan je niet meer besmet worden! Niet waar!?
Dus als jij dan weer naar buiten durft met je muilkorf en je vaccinatie dan kan iemand zonder muilkorf met het Coronavirus jou niet meer besmetten! duidelijk! JIJ bent gevaccineerd en loopt rond met een muilkorf dus je loopt geen gevaar meer! DUIDELIJK!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.