NS conducteur en passagier

NS conducteur in paniek omdat mevrouw in een lege coupe wilde eten en daarom het muilkorfje even opzij moest doen.

De conducteur is zo kwaad dat de mevrouw de trein moet verlaten.

Een gemuilkorfde passagier is zich ermee aan het bemoeien.

Dit is het gevolg van het paniekvirus wat ze Corona noemen.

Kijk op dit kanaal wat het Coronavirus precies is en waarom het is verzonnen.

Onwetende of slecht geinformeerde mensen zijn gevaarlijk omdat ze je in de grootste problemen kunnen brengen.

Een opmerking: Als je bang bent om besmet te raken met het Coronavirus dan draag jij toch zelf uitgebreid een muilkorf en je laat plat vaccineren en sluit je voor de zekerheid op in huis.

Dan ben je veilig en beschermt tegen iemand met het Coronavirus en als iemand geen muilkorf op heeft en zich niet heeft laten vaccineren kan je niet meer besmet worden! Niet waar!?

Dus als jij dan weer naar buiten durft met je muilkorf en je vaccinatie dan kan iemand zonder muilkorf met het Coronavirus jou niet meer besmetten! duidelijk! JIJ bent gevaccineerd en loopt rond met een muilkorf dus je loopt geen gevaar meer! DUIDELIJK!