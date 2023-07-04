Quem Construiu a Lua?

Outro dado interessante é que: Toda vez que a Lua se aproxima da Terra, causa exatamente os mesmos efeitos sísmicos. Como isso é possível, se um fenômeno natural está destinado sempre a mudar com o tempo(?).





A “ciência oficial” não tem a menor ideia de onde vem a Lua e como se formou ou foi parar ali e nenhuma de suas teorias resistem a um “pente-fino”.

O planeta Terra e a Lua, se criaram em épocas bastante diferentes, uma ideia que bloqueia totalmente a capacidade de nossos astrofísicos para explicar com precisão, como se converteu a Lua em um satélite terrestre?





Parece mesmo que a Lua foi introduzida entre a Terra e o sol com uma precisão de “mecânicos alemães” ou “relojoeiros suiços” e mais adiante nesse mesmo post, questionaremos “por que?”













Na série cinematográfica “Guerra Nas Estrelas” dirigida por George Lucas, temos a “Estrela da Morte” de Darth Vader, uma construção artificial gigantesca com o mesmo formato da Lua que em verdade era uma estação espacial com tecnologia capaz de destruir planetas.