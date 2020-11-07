Ηλίας Κασιδιάρης για lockdown- τέμενος- Έλληνες για την Πατρίδα

Σε μία αποκλειστική συνέντευξη την οποία παραχώρησε στον Χαράλαμπο Γιώτη ο Ηλίας Κασιδιάρης, «ελεύθερος φυλακισμένος» μέσα από τα κελιά της τιμής, μίλησε για όλους και για όλα.



Κατήγγειλε τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για την πολιτική και ηθική του εξόντωση, μίλησε για το τέμενος των Αθηνών, για τις αμερικανικές εκλογές και για το νέο καταστροφικό lock down.



Παράλληλα έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ότι οι «Έλληνες για την Πατρίδα» θα συνεχίσουν την πολιτική τους δράση και όχι μόνο θα συμμετέχουν ΚΑΝΟΝΙΚΑ στις επόμενες εκλογές με πλήρη ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα, αλλά θα εισέλθουν θριαμβευτικά και με υψηλά ποσοστά στην Βουλή.