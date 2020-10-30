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[VOSTFR] ROSA KOIRE | La supercherie de la théorie du "développement durable"
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10 views • October 30, 2020
Dans cette vidéo, en première partie, l'activiste américaine Rosa Koire nous explique ce qu'est le « développement durable » ; ce que signifie cette expression dans l'esprit des mondialistes. La mise en esclavage de l'humanité, rien de moins. C'est ce qui est en train de se mettre en place sous nos yeux, avec l'arme du Covid pour fouet.
Dans la deuxième partie, un reportage détaille ce que seront les "smart grid", les villes intelligentes. Si la 5G à l'époque était dans les tuyaux, on n'en parlait pas. Sans la 5G, pas de villes intelligentes, pas de surveillance de masse, etc.
Comme vous le verrez, cette vidéo n'est pas récente, mais son intérêt réside dans le fait qu'elle permet de se rendre compte que tout ce qui se disait il y a une petite dizaine d'années est aujourd'hui en cours de réalisation.
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/ (en cours d’aménagement)
Dans la deuxième partie, un reportage détaille ce que seront les "smart grid", les villes intelligentes. Si la 5G à l'époque était dans les tuyaux, on n'en parlait pas. Sans la 5G, pas de villes intelligentes, pas de surveillance de masse, etc.
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