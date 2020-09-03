ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ OΝΕΙΡΟ_THE AMERICAN DREAM

Το «The AMERICAN DREAM» (Το Αμερικάνικο Όνειρο) -- από το "The Provocateur Network" -- είναι μια ταινία κινουμένων σχεδίων 30

λεπτών και παραγωγής του 2010, που δείχνει στον Αμερικάνικο λαό αλλά και σε όλα τα άλλα κορόιδα του παγκόσμιου οικονομικού

συστήματος, εμάς, τους Ιρλανδούς, Πορτογάλους, Βρετανούς, Ισπανούς και πάει λέγοντας, πως έχουμε εξαπατηθεί από τις βασικές

δομές των κυβερνήσεων.



Όλοι οι Αμερικανοί προσπαθούν για το «Αμερικανικό όνειρο«, όλος ο κόσμος έχει σαν πρότυπο το «Αμερικανικό όνειρο» και αυτή η

ταινία δείχνει γιατί το όνειρο απομακρύνεται όλο και πιο πολύ.



Πως έχουν δημιουργηθεί τα χρήματα;

Πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα;

Γιατί οι τιμές των σπιτιών ανέβηκαν στα ύψη και, στη συνέχεια, έκαναν βουτιά;



Γνωρίζετε πραγματικά ποια είναι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, το ΔΝΤ είναι και πώς επηρεάζει τους πολίτες κάθε μέρα;



Όπως αναφέρεται από τους δημιουργούς του βίντεο, οι στόχοι της ταινίας ο τερματισμός της Federal Reserve, γνωστή ως 'Fed',

-- υπάρχει και σχετικό σύνθημα "end the fed" -- η δημιουργία ενός δίκαιου συστήματος φορολογίας, η επιστροφή σε ένα νόμισμα που θα

υποστηρίζεται από τον χρυσό, ο τερματισμός της κουλτούρας της οικονομίας του χρέους, καθώς η επιστροφή σε υγιείς τραπεζικές

πρακτικές.



Απίστευτα καλοφτιαγμένο, εξηγεί τα πάντα με σαφήνεια και αμεσότητα, χωρίς πολλούς-πολλούς ακαταλαβίστικους τεχνικούς

χρηματοοικονομικούς όρους.