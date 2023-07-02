SERIA A LUA ARTIFICIAL?

Levando-se em consideração que o corpo humano físico é um computador biológico ultra evoluído e que as células de nosso corpo são como espécies de micro-chips que programam esse corpo-computador-biológico, não seria exagero compreender que: A Lua pode e provavelmente deve ser uma grande Nave criada por inteligência alienígena.





Segundo o livro “Who Build the Moon” existem numerosas relações matemáticas que acontecem somente entre o Sol, a Lua e o Planeta Terra, que não acontece com nenhum outro planeta de nosso sistema solar e seus satélites. A Lua apresenta tantas anomalias, que os científicos simplesmente não tem como explicar o que faz ela ali.