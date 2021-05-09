Szülinapi műsor - Bűvész

DOLLÁR PAPA pénzesővel fűszerezett bűvész műsora



A legjobb részt venni a varázslatban, hiszen akkor lesz igazi élmény a gyermekek számára. A Dollár Papa pénzesővel érkezik és még nagyobb pénzesővel távozik (igazi amerikai egydolláros). A sikeres műsor receptjének összetevői: egy tucat bűvésztrükk, és egy tucat gyermek akik feljöhetnek színpadra, hogy kipróbálhassák a varázserejüket. Ezekhez adjon hozzá sok pénzt, és kész a show! Mi lesz a műsorban még? Pénzes trükkök, színváltó korongok, szabaduló kocka, és némi “szerencsejáték”. A gyermekek közelről megnézhetik az ördögpálca varázslatát és az eltűnő gyufásdobozt, amely mint a mesében, pikk-pakk, hol volt, hol nem volt. A legszerencsésebbek pedig műsor végén magukkal vihetnek egyet a Dollár Papa által aláírt 15-20 db igazi egydolláros közül.



Műsoridő 45 perc ár 30 000 Ft. vagy 100 Euró.



Az ár tartalmaz kb 45 percnyi műsort + tortabehozatalt (tortát nem mi visszük) + lufihajtogatást = összesen egy bő órán át szórakoztatjuk a gyermekeket :)

Az ár nem tartalmazza az útiköltséget. Győriek vagyunk.