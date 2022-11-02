Sodoma og Gomorra er virkelig: Unge fortjener et sundt oprør - Danish Audio

Det fattige flertal af menneskeheden fortjener retfærdighed.



Ron Wyatt genopdagede det sande sted for Sodoma og Gomorra, hvilket også bekræftes af den romerske historiker Josephus. Men dette er i modsætning til hvad næsten alle seminarier lærer!? Hvorfor skjules denne perle af historien? Ron Wyatt gjorde mange andre store opdagelser som selvfinansieret arkæolog (amatør). Gud arbejder gennem de ydmyge og ydmyge for at dele Hans herlighed og hjælpe flere mennesker. Gud velsigne og give det videre, i Kristi navn!

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Thamudiske inskriptioner ved Jebel el Lawz blev oversat og beskriver en SMELT KALV! De findes ved siden af ​​menoraen, som Dr. Kim opdagede.

http://www.ancient-hebrew.org/media_menorah.html

SODOM & GOMORRAH: Wyatt Museum

https://wyattmuseum.com/discovering/sodom-gomorrah

Sodoma og Gomorra - The Cities of the Plain - Aske og svovl er påmindelser om den brændende begivenhed

https://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm

"Bjerg Sinai i Arabien" Galaterne 4:25

https://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm

rejser i Saudi-Arabien til Sinai-bjerget og andre steder: www.arkdiscovery.com/travel.htm

Kairo til Nuweiba: https://www.youtube.com/watch?v=Q7YmCSPNB9I&feature=emb_logo

Nuweiba til Arabien: https://www.youtube.com/watch?v=3yKsPZqwnmE

Split Rock og Elim: https://www. .youtube.com/watch?v=s17LCxUriQ4

Sinai-bjerget og Guldkalvealteret: https://www.youtube.com/watch?v=IMmaKzOsNks

PatternsOfEvidence.com fik deres Red Sea Miracle II-film udgivet på Rødehavets krydsning - Sinai-bjerget, der kommer næste gang, og den vil indeholde Jebel el Lawz

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