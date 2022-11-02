Sodoma og Gomorra er virkelig: Unge fortjener et sundt oprør - Danish Audio

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Det fattige flertal af menneskeheden fortjener retfærdighed.
Ron Wyatt genopdagede det sande sted for Sodoma og Gomorra, hvilket også bekræftes af den romerske historiker Josephus. Men dette er i modsætning til hvad næsten alle seminarier lærer!? Hvorfor skjules denne perle af historien? Ron Wyatt gjorde mange andre store opdagelser som selvfinansieret arkæolog (amatør). Gud arbejder gennem de ydmyge og ydmyge for at dele Hans herlighed og hjælpe flere mennesker. Gud velsigne og give det videre, i Kristi navn!
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Thamudiske inskriptioner ved Jebel el Lawz blev oversat og beskriver en SMELT KALV! De findes ved siden af menoraen, som Dr. Kim opdagede.
http://www.ancient-hebrew.org/media_menorah.html
SODOM & GOMORRAH: Wyatt Museum
https://wyattmuseum.com/discovering/sodom-gomorrah
Sodoma og Gomorra - The Cities of the Plain - Aske og svovl er påmindelser om den brændende begivenhed
https://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm
"Bjerg Sinai i Arabien" Galaterne 4:25
https://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm
rejser i Saudi-Arabien til Sinai-bjerget og andre steder: www.arkdiscovery.com/travel.htm
Kairo til Nuweiba: https://www.youtube.com/watch?v=Q7YmCSPNB9I&feature=emb_logo
Nuweiba til Arabien: https://www.youtube.com/watch?v=3yKsPZqwnmE
Split Rock og Elim: https://www. .youtube.com/watch?v=s17LCxUriQ4
Sinai-bjerget og Guldkalvealteret: https://www.youtube.com/watch?v=IMmaKzOsNks
PatternsOfEvidence.com fik deres Red Sea Miracle II-film udgivet på Rødehavets krydsning - Sinai-bjerget, der kommer næste gang, og den vil indeholde Jebel el Lawz
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