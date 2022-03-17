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Dr. Peter Beter - How Individuals are Being Reduced to Sacrificial Pawns - Audio Letter No. 11 - April 24, 1976
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11 views • March 17, 2022
Dr. Peter David Beter - Audio Letter No. 11 - April 24, 1976
https://peterdavidbeter.com/docs/all/dbal11.html
(1) How individuals are being reduced to sacrificial pawns in the Rockefeller program to protect and advance their own interests
(2) How nations are being maneuvered into war and destruction as part of the Rockefeller scheme of progress
(3) How we are being pushed and tricked into discarding our heritage of freedom to accept Rockefeller dictatorship
https://peterdavidbeter.com/
Playlist: https://www.brighteon.com/watch/eefd050c-99f1-4c70-bb4b-f02a6b9a9916?index=1
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Blogspot:
http://drpeterbeter.blogspot.com
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCj678nzZrPEamAJKkefV-9w/featured
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Dailymotion:
http://www.dailymotion.com/DrPeterBeter
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Archives:
https://archive.org/details/DrPeterBeter_AudioVideoLetters
Download All Audio Archives in MP3: https://archive.org/compress/DrPeterBeter_AudioVideoLetters/formats=VBR%20MP3&;file=/DrPeterBeter_AudioVideoLetters.zip
https://peterdavidbeter.com/docs/all/dbal11.html
(1) How individuals are being reduced to sacrificial pawns in the Rockefeller program to protect and advance their own interests
(2) How nations are being maneuvered into war and destruction as part of the Rockefeller scheme of progress
(3) How we are being pushed and tricked into discarding our heritage of freedom to accept Rockefeller dictatorship
https://peterdavidbeter.com/
Playlist: https://www.brighteon.com/watch/eefd050c-99f1-4c70-bb4b-f02a6b9a9916?index=1
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Blogspot:
http://drpeterbeter.blogspot.com
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCj678nzZrPEamAJKkefV-9w/featured
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Dailymotion:
http://www.dailymotion.com/DrPeterBeter
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Archives:
https://archive.org/details/DrPeterBeter_AudioVideoLetters
Download All Audio Archives in MP3: https://archive.org/compress/DrPeterBeter_AudioVideoLetters/formats=VBR%20MP3&;file=/DrPeterBeter_AudioVideoLetters.zip
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