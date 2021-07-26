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COMMUNIQUÉ URGENT : Découverte d'oxyde de graphène dans les Vx1, tests et masques !!!
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713 views • July 26, 2021
Découverte faite par La Cinquième Colonne (La Quinta Columna) - 25 juin 2021.
Texte imprimable ici => https://drive.google.com/file/d/17j2RoC_z8gQBQlzpwB6pAJZCsK-Da9kx/view?usp=sharing
Aujourd'hui, La Quinta Columna a fait une annonce urgente qui, ils l'espèrent, touchera autant de personnes que possible, en particulier celles impliquées dans les services de santé et juridiques, comme le biostatisticien Ricardo Delgado, le Dr José Luis Sevillano et l'équipe de chercheurs et de professeurs ont mené leurs recherches ont confirmé la présence de nanoparticules d'oxyde de graphène dans les flacons de vaccination.
https://www.laquintacolumna.net/
vidéo en sous titre anglais et audio en espagnole sur Rumble
=> https://rumble.com/embed/vgfzu7/?pub=4
— Plus d'informations :
https://www.orwell.city/2021/06/covid-19-is-caused-by-graphene-oxide.html
https://www.orwell.city/2021/06/graphene-oxide-in-vaccination-vials.html
Traduit et sous-titré en anglais par Orwell City (www.orwell.city).
Texte imprimable ici => https://drive.google.com/file/d/17j2RoC_z8gQBQlzpwB6pAJZCsK-Da9kx/view?usp=sharing
Aujourd'hui, La Quinta Columna a fait une annonce urgente qui, ils l'espèrent, touchera autant de personnes que possible, en particulier celles impliquées dans les services de santé et juridiques, comme le biostatisticien Ricardo Delgado, le Dr José Luis Sevillano et l'équipe de chercheurs et de professeurs ont mené leurs recherches ont confirmé la présence de nanoparticules d'oxyde de graphène dans les flacons de vaccination.
https://www.laquintacolumna.net/
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https://www.orwell.city/2021/06/covid-19-is-caused-by-graphene-oxide.html
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Traduit et sous-titré en anglais par Orwell City (www.orwell.city).
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