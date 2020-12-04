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Die Plejaden Nachricht - Ein Weckruf für die Familie des Lichts
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336 views • December 04, 2020
Diese Nachricht wurde 2012 empfangen und veröffentlicht. Es ist ein weiteres wichtiges Puzzlestück, um das große ganze Bild erkennen zu können. Weitere Puzzlestücke folgen in Kürze.
Ich emfehle eindringlich den Film "Above Majestic" als Ergänzung anzusehen. Besonders wenn man wissen will, wie tief der Kaninchenbau wirklich ist, sich für Geschichte und für Außerirdische interessiert. Empfehlenswert ist auch "Unacknowledged".
Dimitri Medwedew bestätigt die Präsenz von Außerirdischen:
https://www.youtube.com/watch?v=8jD7xcDT9RM
Meine Werke findet Ihr hier:
One Great Work Network:
https://onegreatworknetwork.com/alpha-vuk
YT:
https://www.youtube.com/channel/UCnYAKmlbcxhpXCR5KIAyqKw
Bitchute:
https://www.bitchute.com/channel/3d9uwsGWyR3d/
Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/alphavuk
Odyssee:
https://odysee.com/@Alphavuk:7
Telegram:
t.me/Alphavuk_Mark_Passio
t.me/Alphavuk_Zusatzmaterial
t.me/Adrenochrom_Pedogate
t.me/Newsvuk
Meine Website:
www.alphavuk.net
Vielen Dank für Dein freiwilliges & bedingungsloses Geschenk:
https://onegreatworknetwork.com/alpha-vuk/donate/
Ich emfehle eindringlich den Film "Above Majestic" als Ergänzung anzusehen. Besonders wenn man wissen will, wie tief der Kaninchenbau wirklich ist, sich für Geschichte und für Außerirdische interessiert. Empfehlenswert ist auch "Unacknowledged".
Dimitri Medwedew bestätigt die Präsenz von Außerirdischen:
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