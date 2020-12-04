Die Plejaden Nachricht - Ein Weckruf für die Familie des Lichts

Diese Nachricht wurde 2012 empfangen und veröffentlicht. Es ist ein weiteres wichtiges Puzzlestück, um das große ganze Bild erkennen zu können. Weitere Puzzlestücke folgen in Kürze.Ich emfehle eindringlich den Film "Above Majestic" als Ergänzung anzusehen. Besonders wenn man wissen will, wie tief der Kaninchenbau wirklich ist, sich für Geschichte und für Außerirdische interessiert. Empfehlenswert ist auch "Unacknowledged".Dimitri Medwedew bestätigt die Präsenz von Außerirdischen:Meine Werke findet Ihr hier:One Great Work Network:YT:Bitchute:Brighteon:Odyssee:Telegram:t.me/Alphavuk_Mark_Passiot.me/Alphavuk_Zusatzmaterialt.me/Adrenochrom_Pedogatet.me/NewsvukMeine Website:www.alphavuk.netVielen Dank für Dein freiwilliges & bedingungsloses Geschenk: