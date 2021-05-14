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14.05.2021 Уколы делают прямо в монастыре, там спокойно (Выпуск № 201 часть I (1)).
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9303 views • May 14, 2021
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Содержание:
01:00 «Православная» прививка. В монастырях открывают пункты вакцинации. https://www.youtube.com/watch?v=BDkTX8V6xpE.
07:49 Апокалипсис-ранние беседы о.Олега Стеняева.(6_31). https://www.youtube.com/watch?v=tR6l7bwE5yE.
14:12 "ВНУТРИ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР!" ВАЖНОЕ ИНТЕРВЬЮ КЕРРИ МАДЕЙ. https://www.brighteon.com/8c302bc6-7f3a-4d68-b41b-18e642b4560d.
43:01 «Православная» прививка. В монастырях открывают пункты вакцинации. https://www.youtube.com/watch?v=BDkTX8V6xpE.
45:15 В стычках на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали около ста человек. https://www.youtube.com/watch?v=Tm-sri2pBow.
45:47 Аль-Акса: полицейский штурм во время ифтара. https://www.youtube.com/watch?v=nLOKos0nDMs.
49:32 Кадыров потребовал от Израиля извинений перед мусульманами за беспорядки - пострадали 300 человек. https://www.youtube.com/watch?v=93g6E1RFD-o.
53:22 Взрывы и авиаудары в Иерусалиме и секторе Газа. США защищает Израиль, а Египет — Палестину. https://www.youtube.com/watch?v=3BKA0no1zjM.
58:11 НА ДОНБАСС ПРИБЫВАЮТ ВОЙСКА НАТО. https://www.youtube.com/watch?v=lbgslkkCyVw.
59:12 НЕ ИМЕЙТЕ ОБЩЕНИЯ С ЕРЕТИКАМИ!" ЯВЛЕНИЕ ОТЦА ВАСИЛИЯ ТУЛЬСКОГО МОНАХУ ГЕОРГИЮ. https://www.youtube.com/watch?v=N_syOBpWA4U.
01:22:44 "ОСТАНЕТСЯ 7% ОТ НАСЕЛЕНИЯ!" ПРОРОЧЕСТВА СТАРЦА НИКОЛАЯ О МИРОВОЙ ВОЙНЕ, КОЛДУНАХ И АНТИХРИСТЕ. https://www.youtube.com/watch?v=oiZzTMQQRT4&;list=TLPQMDkwNTIwMjG5hXbuf_JVfQ&index=25.
Сегодня мы узнаем, как проходить вакцинация от ковид-19 при монастыре. Послушаем мнение врача-эксперта по поводу разнообразных вакцин, из чего они состоят, как воздействуют на организм человека, для чего они используются, есть ли цифровой след в современных вакцинах. Обсудим мировые новости, поговорим о том кому и для чего необходимо разжигание военных конфликтов. Послушаем предсказания старцев.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:00 «Православная» прививка. В монастырях открывают пункты вакцинации. https://www.youtube.com/watch?v=BDkTX8V6xpE.
07:49 Апокалипсис-ранние беседы о.Олега Стеняева.(6_31). https://www.youtube.com/watch?v=tR6l7bwE5yE.
14:12 "ВНУТРИ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР!" ВАЖНОЕ ИНТЕРВЬЮ КЕРРИ МАДЕЙ. https://www.brighteon.com/8c302bc6-7f3a-4d68-b41b-18e642b4560d.
43:01 «Православная» прививка. В монастырях открывают пункты вакцинации. https://www.youtube.com/watch?v=BDkTX8V6xpE.
45:15 В стычках на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали около ста человек. https://www.youtube.com/watch?v=Tm-sri2pBow.
45:47 Аль-Акса: полицейский штурм во время ифтара. https://www.youtube.com/watch?v=nLOKos0nDMs.
49:32 Кадыров потребовал от Израиля извинений перед мусульманами за беспорядки - пострадали 300 человек. https://www.youtube.com/watch?v=93g6E1RFD-o.
53:22 Взрывы и авиаудары в Иерусалиме и секторе Газа. США защищает Израиль, а Египет — Палестину. https://www.youtube.com/watch?v=3BKA0no1zjM.
58:11 НА ДОНБАСС ПРИБЫВАЮТ ВОЙСКА НАТО. https://www.youtube.com/watch?v=lbgslkkCyVw.
59:12 НЕ ИМЕЙТЕ ОБЩЕНИЯ С ЕРЕТИКАМИ!" ЯВЛЕНИЕ ОТЦА ВАСИЛИЯ ТУЛЬСКОГО МОНАХУ ГЕОРГИЮ. https://www.youtube.com/watch?v=N_syOBpWA4U.
01:22:44 "ОСТАНЕТСЯ 7% ОТ НАСЕЛЕНИЯ!" ПРОРОЧЕСТВА СТАРЦА НИКОЛАЯ О МИРОВОЙ ВОЙНЕ, КОЛДУНАХ И АНТИХРИСТЕ. https://www.youtube.com/watch?v=oiZzTMQQRT4&;list=TLPQMDkwNTIwMjG5hXbuf_JVfQ&index=25.
Сегодня мы узнаем, как проходить вакцинация от ковид-19 при монастыре. Послушаем мнение врача-эксперта по поводу разнообразных вакцин, из чего они состоят, как воздействуют на организм человека, для чего они используются, есть ли цифровой след в современных вакцинах. Обсудим мировые новости, поговорим о том кому и для чего необходимо разжигание военных конфликтов. Послушаем предсказания старцев.
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