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SAME TYPE OF CRIMINALS BEHIND "COVID19" "VACCINE"
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60 views • July 31, 2021
DESCRIPTION OF LACK OF INFORMATION FOR THALIDOMIDE IS SAME SYSTEM FOR "VACCINE" IN ADDITION A CLAIM THAT Thalidomide BEING REPURPOSED IN SOME APPLICATIONS IN "STRICT" OVERSIGHT – WHICH APPARENTLY IS NOT "STRICT" - THAT SOMEHOW NO OTHER DRUG IS AS GREAT BUT THE FACT IS - IT NEVER SHOULD HAVE BEEN GIVEN OUT TO THE PUBLIC AT THE TIME AND CIRCUMSTANCES IT WAS
SO DID GATES FIND A WAY TO PUT A FEW DROPS OF THALIDOMIDE IN THE POISON BEING CALLED "VACCINE" IN THE PART OF THE RECIPE THAT IS "SECRET/TRADE SECRET GUARDED"
THESE EXCERPTS REFER TO ONE FDA INSTANCE IN WHICH IT ACTUALLY TRIED TO PROTECT THE PUBLIC BY NOT APPROVING THALIDOMIDE
AND STILL USING IT TODAY CLAIMING BY ONE ESTIMATE A HUNDRED MORE MUTILATED CHILDREN BORN – THAT COULD BE A MILLION CHILDREN OR MORE BEING MUTILATED BY THE THALIDOMIDE AND BEING COVERED BY LIES OF POLITICIANS AND BUREAUCRATS AND HOMICIDAL DRUG CORPORATIONS
https://www.minds.com/research_start_point/
https://gab.com/stop_dirty_government
SO DID GATES FIND A WAY TO PUT A FEW DROPS OF THALIDOMIDE IN THE POISON BEING CALLED "VACCINE" IN THE PART OF THE RECIPE THAT IS "SECRET/TRADE SECRET GUARDED"
THESE EXCERPTS REFER TO ONE FDA INSTANCE IN WHICH IT ACTUALLY TRIED TO PROTECT THE PUBLIC BY NOT APPROVING THALIDOMIDE
AND STILL USING IT TODAY CLAIMING BY ONE ESTIMATE A HUNDRED MORE MUTILATED CHILDREN BORN – THAT COULD BE A MILLION CHILDREN OR MORE BEING MUTILATED BY THE THALIDOMIDE AND BEING COVERED BY LIES OF POLITICIANS AND BUREAUCRATS AND HOMICIDAL DRUG CORPORATIONS
https://www.minds.com/research_start_point/
https://gab.com/stop_dirty_government
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