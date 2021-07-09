Como evitar que las palomas se metan a una nave industrial usando mallas de plástico.

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0 view • July 09, 2021

En muy común que los pájaros de todos los tamaños, y especialmente las palomas en zonas urbanas aniden adentro de bodegas y estructuras industriales. Esto causa graves problemas debido a las enfermedades que estas aves transmiten, o a las heces y plumaje que dejan, dando una apariencia de descuido y de insalubridad de cualquier almacén, zona de empaque o de producción. La malla anti palomas CHICKENMALLA es una solución permanente y mucho mas eficaz ya que bloquea físicamente el ingreso en comparación a otros métodos como ultrasonidos, búhos de plástico etc. CHICKENMALLA es fácil de instalar, se moldea fácilmente a la superficie, techos, muros o ventanas. https://bodemax.mx/ Keywords cultivohortomallasmalla

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