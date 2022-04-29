Натовская пропаганда пытается минимизировать значение неонацистов на Украине, сравнивая их с аналогичными группами на Западе. Но правда совсем другая. Бандеровцы в течение последних тридцати лет захватывают власть в этой стране, переписывая её историю, воспитывая молодежь в духе нацизма и изменяя государственную символику. Они подвергли идеологической обработке третью часть населения и сегодня составляют добрую треть вооруженных сил. Их цель - уничтожить Россию, что они и пытаются осуществить с помощью штрауссианцев.



СЕТЬ ВОЛЬТЕР | ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) | 26 АПРЕЛЯ 2022