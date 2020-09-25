Modern Tıptaki İKİYÜZLÜLÜK - SAHTE SALGININ AMACI | Dr.Andrew Kaufman

Bu belgesel, sağlık sisteminin önce Amerika'da sonra da bütün Dünya'da kar elde etmek amacıyla hastalık yaratmayı ve hastalığısürdürmeyi ana hedef olarak alıp nasıl ticari bir işlem haline getirildiğini anlatıyor.Hayvani insan ehlileştirilebilir ve kontrol edilebilir ama uyanık ve sağlıklı bir insan kontrol edilemez.Bedene yüzeysel bir şekilde bakarsanız, onda yanlış bir şeylerin olduğunu zannedersiniz.Gerçekçi bakarsak şöyle düşünürüz: "Bir dakika, sorun kandaki mikroplar değil. Mikroplar her yerde çünkü.""Bu insanda ne yanlıştı?" Direnci zayıflamıştı aslında ve ona antibiyotik değil vitamin vermeliydiniz.Görüyorsunuz işte, insan bedenine tıbbi olarak bakıyoruz. Sanki bir eşyaymış gibi!Çünkü kalp, akciğer, sinir sistemi vb. uzmanlarımız var.Bilgili, kültürlü insanlarımız ise bedenin çok komplike olduğunu ve insan zihni ile anlaşılamayacağını fark ediyorlar.Ama onlar, besinler, biyokimya, bitkisel tedavi, moleküler biyoloji, doğal tedavi, homeopati, ruh bilimi veya benzer herhangi benzeruygulamalı bilimler konusunda temel eğitimden mahrumdurlar. Ve bu yüzden de hücrelerde görünen bir hastalığa tam olarak neyinsebep olduğuna ve nasıl tam olarak tedavi edilebileceğine dair bir şey bilmezler.Ve böylece cehalet ve hayal kırıklığı içinde hiç de kutsal olmayan şu üçlüye başvurular:- sentetik ilaçlar- ameliyat- radyasyonDr.Peter Glidden, BS, NDThe MD Emperor has no clothes12 yıl boyunca, Dünya'nın çeşitli yerlerinden kanser hastası olan ve kemoterapi gören insanlara meta analizi yaptılar ve sonuçlara baktılar.Ve bulgularını "Clinical Oncology" bülteninde yayınladılar.Ve sonuç?%97 oranında kemoterapi hiç işe yaramıyorduPeki o halde neden hala kullanılıyor?Sadece tek ama tek sebepten dolayı.Para!Kemoterapinin kullanılmasının TEK NEDENİ, doktorların bundan para kazanmasıdır.%97 oranında hiçbir işe yaramıyor!Tıp doktorları, renk körü sanat eleştirmenleri gibidir.Resimdekinin bir gemi olduğunu anlayabilir, gemi şeklini görebilirler ama o resmi oluşturan bütün o renkleri ve dokuları göremezler.Aslında bir soğukalgınlığı belirtisi olan koronayı kullanarak Dünya çapında multi trilyon dolarlık aşı planını devreye soktular.***Çeviri: Ahmet ÇınarDublaj: Coşku Ayışığı***Bu video Dr.Andrew Kaufman'ın 59 dakikalık şu belgeselinden bölümler alınarak ve dublaj yapılarak oluşturuldu: