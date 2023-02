Entrückungstraum und Zeugnis Lin R Deutsch - Rapture dream and testimony Lin R German

TO THE ENGLISH-SPEAKING SUBSCRIBERS AND VISITORS OF THIS CHANNEL: THIS IS A RAPTURE DREAM AND TESTIMONY FROM LIN R. FROM GERMANY - IN GERMAN LANGUAGE - IF YOU ARE INTERESTED, ENGLISH VERSION WILL FOLLOW SOON .THANK YOU IN ADVANCE FOR YOUR PATIENCE - GiLam / a Child of the Most High

In diesem Video erzählt Lin R. über ihren Entrückungstraum und gibt Zeugnis ab, über den Herrn Jesus

Wir tun dies nicht um unsere Selbszentriertheit zu zelebrieren, sondern alle Ehre gebührt dem Herrn allein, denn wir sind nicht mehr als unser Herr,

der kam als der Höchste, und er diente.

Also wer sind wir, wenn wir es als Knechte, ihm nicht mindestens versuchen gleich zu tun, so gut wir können.

Wenn es nur das ist, so ist es für Lin´s Seele die Rettung wofür die Engel im Himmel jubeln, ihren eigenen Worten nach.

Wir sind nicht zusammen gekommen, um die jenen zu überzeugen, die es von vorneherein abstoßen und dabei bleiben – es soll zur Erbauung jener dienen, die es mit dem Geist betrachten, und die Reinheit Jesu darin sehen können, auch um das Warten zu verkürzen MARANATHA.

Es ist ein Zeugnis das jeden anspornen kann, wenn er es zulässt.

Am Ende ist der Weg schmal, die Pforte ist weit und jede Seele ist mit ihren Entscheidungen für sich selbst gefragt.

Der Herr öffne unser Herz wie das der Kinder, denn sind wir nicht wie sie, werden wir sein Reich nie sehen, der Herr führe uns in seiner Weisheit auf der Zielgeraden.

***Music*** Requiem in Cello – Hanu Dixit Shattered Paths – Aakash Gandhi Lullaby – JVNA Pastorale – Joel Cummins Kiss in the Sky – Aakash Gandhi Wistful Harp – Andrew Huang ***Pictures - Bilder (pixabay)*** budgie – UschiDu trees – Antranias mountains – Kareni Rüstü Bozkus cross – Tumisu Army of angels – Lumo finger – couleur guy – StockSnap girl - Skitterphoto anemone – Pezibear queen – jbundgaa man – Tumisu Jesus (*) ***(unsplash)*** evgei tcherkasski mimipic (*) MilkyWay (*) ***Videos ( Pixabay)*** Fog – josephhackney African Lion – RaptureRussell HolyWeek – Gerd Altmann Sky – RaptureRussell Forest – Matthias Groenveld Man – Matthias Groenveld Forest – Jim Semonik Christian 31988 (*) Cross 46042 (*) Jesus 31399 (*) Space 7980 (*) Two Cups of tea 10391 (*) (*) detailed Informations follow – detaillierte Informationen folgen

Verwendete Bibel Deutsch: Schlachter 2000

Used Bible English: KJV

Haznált bibla Magyar: Károli Gáspár forditás