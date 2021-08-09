Show me your papers

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41 views • August 09, 2021
Kate Wand, August 9, 2021
Eichmann In Jerusalem: https://www.newyorker.com/magazine/1963/02/16/eichmann-in-jerusalem-i/amp
Thank you for helping to SUPPORT our productions:
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=RSN2PPV32TF2A
BTC: bc1qwxjnf68pzzzjy4uul33dvkrpzl2qs9vq666f3v
buymeacoffee.com/katewand
Creators: K. Wand & W.G. Gervais
Narration / Producer: K. Wand
Audiovisual / Editing / Producer: W.G. Gervais
FB: https://www.facebook.com/veryopinionatedshow/
Video Mirroring: https://odysee.com/@VeryOpinionatedShow:5
Twitter: @katewand | @wg_gervais
Kate's Musings: katewand.substack.com
Full show notes & works at very-opinionated.com
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
https://en.wikipedia.org/wiki/Eichmann_in_Jerusalem
https://grattoncourses.files.wordpress.com/2014/12/arendt-duties-of-a-law-abiding-citzeneichmann-in-jerusalem.pdf
Eichmann In Jerusalem: https://www.newyorker.com/magazine/1963/02/16/eichmann-in-jerusalem-i/amp
Thank you for helping to SUPPORT our productions:
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=RSN2PPV32TF2A
BTC: bc1qwxjnf68pzzzjy4uul33dvkrpzl2qs9vq666f3v
buymeacoffee.com/katewand
Creators: K. Wand & W.G. Gervais
Narration / Producer: K. Wand
Audiovisual / Editing / Producer: W.G. Gervais
FB: https://www.facebook.com/veryopinionatedshow/
Video Mirroring: https://odysee.com/@VeryOpinionatedShow:5
Twitter: @katewand | @wg_gervais
Kate's Musings: katewand.substack.com
Full show notes & works at very-opinionated.com
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
https://en.wikipedia.org/wiki/Eichmann_in_Jerusalem
https://grattoncourses.files.wordpress.com/2014/12/arendt-duties-of-a-law-abiding-citzeneichmann-in-jerusalem.pdf
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