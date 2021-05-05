Locket på om Estonia. Jüri Lina om situationen i Estlands största tidning.

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2 views • May 05, 2021



Den estniska regeringen har sedan sagt att de ska gå till botten med Estoniakatastrofen för att utreda vad som har hänt.



Nu har en journalist vid Estlands största tidning som Jüri Lina är bekant med berättat att han skulle publicera en stor artikel om katastrofen med känsliga uppgifter. Journalisten hade då fått besked från chefredaktören att de inte skulle skriva ett ord om Estonia.



Jüri Lina berättar att detta inte handlar om att folk har tröttnat på frågan. Hans bedömning är att det har kommit order från högre ort om att lägga locket på. Han känner igen beteendet från sin tid i Estland då landet var en del av Sovjet.

Jüri Lina påminner också om Jutta Rabes dykningar där man hittade icke detonerade sprängladdningar och även gjorde metalliska undersökningar som visade att sprängning hade förekommit.

Vi påminner också om professor Anders Ulfvarsons redogörelse för sjunkförloppet i separat klipp:

https://youtu.be/OdP4bkacbyo



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Published November/December 2020 Estoniafrågan har varit förstasidesstoff i Estlands tidningar sedan publiceringen av det hål i fartyget som upptäckts i samband med filminspelningen som publicerades för en tid sedan.Den estniska regeringen har sedan sagt att de ska gå till botten med Estoniakatastrofen för att utreda vad som har hänt.Nu har en journalist vid Estlands största tidning som Jüri Lina är bekant med berättat att han skulle publicera en stor artikel om katastrofen med känsliga uppgifter. Journalisten hade då fått besked från chefredaktören att de inte skulle skriva ett ord om Estonia.Jüri Lina berättar att detta inte handlar om att folk har tröttnat på frågan. Hans bedömning är att det har kommit order från högre ort om att lägga locket på. Han känner igen beteendet från sin tid i Estland då landet var en del av Sovjet.Jüri Lina påminner också om Jutta Rabes dykningar där man hittade icke detonerade sprängladdningar och även gjorde metalliska undersökningar som visade att sprängning hade förekommit.Vi påminner också om professor Anders Ulfvarsons redogörelse för sjunkförloppet i separat klipp:---------------Stöd Swebbtv:Swish 123 535 86 92Bankgiro 147-0558Bankkonto (månadsgivare) 9235-229 11 86Hemsida: https://www.swebbtv.se Webbutik: https://butik.swebbtv.com/ Mail: [email protected] Anmälan nyhetsbrev: https://www.swebbtv.se/nyhetsbrev Published November/December 2020 Keywords bombsinkingmsestonia

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