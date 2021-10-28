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Maître Carlo Brusa - Direct du 28 Octobre 2021 - "Le pass un poker menteur" !
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0 view • October 31, 2021
28 octobre 2021 : https://odysee.com/@Reaction19_WebTV_Odysee:b/direct-19-h-10-le-pass-un-poker-menteur:4
REACTION19 WEBTV 2021 : https://odysee.com/@Reaction19_WebTV_Odysee:b
@Reaction19_WebTV_Odysee
Commentaire :
ATTENTION, ce n'est nullement une justification du pass nazitaire et du génocide vaccinal !
Mais cela peut dépanner et c'est juridiquement validé par Me Brusa.
ATTESTATION SUR L’HONNEUR AUTOTEST v4 : https://reaction19.fr/reaction19/actualites/association-reaction19/asso-r19-octobre-2021/attestation-sur-lhonneur-autotest-v4/
ATTESTATION SUR L’HONNEUR AUTOTEST v3 : https://reaction19.fr/reaction19/actualites/association-reaction19/asso-r19-octobre-2021/attestation-sur-l-honneur-autotest-v3/
MINUTAGE : C’est où dans la vidéo ? → MINUTAGE (merci à @quebecmedia)
00:00 : Réorganisation de reaction19 pour accueillir les TABLES RONDES
01:35 : Création de la chaine reaction19 italia Abonnez-vous pour me permettre de faire des lives
03:20 : la revue de presse d’Alain TORTOSA sur reaction19
08:50 : Le bulletin du réseau SENTINELLES
12:20 : Ma rencontre fortuite avec le Président
17:00 : Anecdote me concernant sur facebook
18:55 : La version 3 de l’ATTESTATION DE L’AUTOTEST (27:30 la phrase importante)
18:55 : la phrase importante)
31:40 : attention aux FAUX !!
33:20 : Témoignages de soignants, d’Avocats, frais du test antigénique
37:05 : soyons heureux
39:17 : Tribunal Administratif de LYON
41:55 : la version 4 de la nouvelle ATTESTATION DE L’AUTOTEST avec le QR code
QUESTIONS
49:50 : Pourquoi le passe sanitaire est obligatoire pour se faire opérer mais pas pour le meeting politique ?
51:05 : refus à la Mairie de l’attestation
51:22 : l’attestation n’est pas valable
52:25 : l’attestation est-elle valable dans les trains régionaux ?
53:00 : l’attestation au-delà des frontières ?
53:44 : comment obliger l’employeur à payer les frais engagés ?
56:14 : Incohérence à l’école
Et :
29 octobre 2021 : https://odysee.com/@quebecmedia:e/direct-19-h-10-le-pass-un-(1):f
QUÉBEC media : https://odysee.com/@quebecmedia:e
REACTION19 WEBTV 2021 : https://odysee.com/@Reaction19_WebTV_Odysee:b
@Reaction19_WebTV_Odysee
Commentaire :
ATTENTION, ce n'est nullement une justification du pass nazitaire et du génocide vaccinal !
Mais cela peut dépanner et c'est juridiquement validé par Me Brusa.
ATTESTATION SUR L’HONNEUR AUTOTEST v4 : https://reaction19.fr/reaction19/actualites/association-reaction19/asso-r19-octobre-2021/attestation-sur-lhonneur-autotest-v4/
ATTESTATION SUR L’HONNEUR AUTOTEST v3 : https://reaction19.fr/reaction19/actualites/association-reaction19/asso-r19-octobre-2021/attestation-sur-l-honneur-autotest-v3/
MINUTAGE : C’est où dans la vidéo ? → MINUTAGE (merci à @quebecmedia)
00:00 : Réorganisation de reaction19 pour accueillir les TABLES RONDES
01:35 : Création de la chaine reaction19 italia Abonnez-vous pour me permettre de faire des lives
03:20 : la revue de presse d’Alain TORTOSA sur reaction19
08:50 : Le bulletin du réseau SENTINELLES
12:20 : Ma rencontre fortuite avec le Président
17:00 : Anecdote me concernant sur facebook
18:55 : La version 3 de l’ATTESTATION DE L’AUTOTEST (27:30 la phrase importante)
18:55 : la phrase importante)
31:40 : attention aux FAUX !!
33:20 : Témoignages de soignants, d’Avocats, frais du test antigénique
37:05 : soyons heureux
39:17 : Tribunal Administratif de LYON
41:55 : la version 4 de la nouvelle ATTESTATION DE L’AUTOTEST avec le QR code
QUESTIONS
49:50 : Pourquoi le passe sanitaire est obligatoire pour se faire opérer mais pas pour le meeting politique ?
51:05 : refus à la Mairie de l’attestation
51:22 : l’attestation n’est pas valable
52:25 : l’attestation est-elle valable dans les trains régionaux ?
53:00 : l’attestation au-delà des frontières ?
53:44 : comment obliger l’employeur à payer les frais engagés ?
56:14 : Incohérence à l’école
Et :
29 octobre 2021 : https://odysee.com/@quebecmedia:e/direct-19-h-10-le-pass-un-(1):f
QUÉBEC media : https://odysee.com/@quebecmedia:e
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