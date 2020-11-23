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CIA TREASON - COUNTY RECORDS BUILDING ROOFTOP SHOOTER CAPTURED IN ZAPRUDER FILM; iPHONES CANNOT DO THIS - PROVES 2nd SHOOTER - CONSPIRACY TO STEAL ELECTION FROM THE PEOPLE WHO ELECTED JOHN F. KENNEDY
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153 views • November 23, 2020
Leroy Blevins Sr. - 3.43K subscribers
ANALYSIS OF THE ZAPRUDER FILM - REFLECTION IN LENS SHOWS GUNMAN ON ROOFTOP OF COUNTY RECORDS BUILDING COME UP AND TAKE DISTRACTION SHOTS TO CLEAR CROWD FOR ASSASSINS THAT WERE SHOOTING FROM BEHIND ZAPRUDER IN THE SHELTER AND FOR XP-FIREBALL .222 GRASSY KNOLL SHOOTER - JAMES FILES THAT HIT PRESIDENT KENNEDY IN THE RIGHT SIDE OF HEAD AS THE HEAD WAS PUSHED FORWARD BY THE ROSSELI SHOT; SO JAMES FILES MISSED HIS ACTUAL TARGET WHICH WAS KENNEDY's RIGHT EYE. THE ORDERS WERE FOR JAMES FILES - DO NOT SHOOT IF KENNEDY HAS ALREADY BEEN HIT IN THE HEAD; AND DO SHOOT JACQUELINE KENNEDY. [ JAMES FILES INTERVIEW - https://youtu.be/nZ7qs53IEMM ]
ANALYSIS OF THE ZAPRUDER FILM - REFLECTION IN LENS SHOWS GUNMAN ON ROOFTOP OF COUNTY RECORDS BUILDING COME UP AND TAKE DISTRACTION SHOTS TO CLEAR CROWD FOR ASSASSINS THAT WERE SHOOTING FROM BEHIND ZAPRUDER IN THE SHELTER AND FOR XP-FIREBALL .222 GRASSY KNOLL SHOOTER - JAMES FILES THAT HIT PRESIDENT KENNEDY IN THE RIGHT SIDE OF HEAD AS THE HEAD WAS PUSHED FORWARD BY THE ROSSELI SHOT; SO JAMES FILES MISSED HIS ACTUAL TARGET WHICH WAS KENNEDY's RIGHT EYE. THE ORDERS WERE FOR JAMES FILES - DO NOT SHOOT IF KENNEDY HAS ALREADY BEEN HIT IN THE HEAD; AND DO SHOOT JACQUELINE KENNEDY. [ JAMES FILES INTERVIEW - https://youtu.be/nZ7qs53IEMM ]
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