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Ein direktes Lied (Protestlied mit english, french, italian & turkish verses) by Perin Dinekli
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20 views • January 26, 2021
Mehr auf Perins YOUTUBE KANAL. https://www.youtube.com/watch?v=-Zq5sTL76Tw
1.
Du lass Dich nicht verdummen
durch Trug und Heuchelei
Sie wolln, daß wir verstummen
ins Körbchen eins zwei drei
sie wolln, dass wir parieren
das sei doch unsre Pflicht
dass wir im Takt marschieren
Jedoch das wolln wir nicht!
Und wolln sie Dich verleumden
Dann antworte sogleich
Ich lass mich nicht beschimpfen
Ich spiel Euch einen Streich
Ihr wollt uns kontrollieren und macht damit viel Geld
Wir werden das verhindern weil Freiheit viel mehr zählt!
Ref.:
Wir werden demonstrieren,
solang es uns gefällt
|: Wir glauben an die Freiheit
und eine bessere Welt :|
Corona bringt zusammen trotz Abstand halten… und
wir werden friedlich immer mehr
und halten nicht den Mund :| !
2.
Lasst Euch doch nicht verführen aus Angst um Sicherheit
Andre zu denunzieren weil’s unsern Staat erfreut
Was soll die Maskerade? das hilft doch keinem Schwein.
Das ist so’ne Art Maulkorb und hält Euch alle klein!
Wir lassen uns nicht lenken in dieser Krisenzeit
Hör bloß nicht auf zu denken Der Käfig steht bereit.
Sie wolln die Macht alleine und warten nur darauf dass Ihr die Freiheit aufgebt
Ihr Bürger… passt gut auf!
... (leider nicht vollständig hier wegen Text Limit - siehe Kommentar)
12.
Wir brauchen keine Masken die machen uns nur krank
Und Abstand für Gesunde… Geht gar nicht! Schönen Dank!
Ihr vielen Polizisten… Versetzt Euch in uns rein!
Ihr seid genau wie wir das Volk erlebt die gleiche Pein.
Ermächtigungsgesetze die lassen wir nicht zu!
Wir Frauen werden kämpfen und geben keine Ruh!
Wir schützen unsere Kinder und fordern unser Recht!
Und wenn ihr uns Gewalt antut dann geht es euch bald schlecht
13.
Ihr Frauen aller Länder erhebt Euch alle gleich
zum Schutz für unsere Kinder ob arm oder ob reich
Ihr tragt die Weisheit in Euch und tiefes Mitgefühl
Seid kreativ und mutig Das ist nun Euer Spiel!
You women of all countries now rise up all at once
protecting our children give rich and poor a chance
you’re carriers of wisdom and deep compassion too
creativeness and courage now it is up to you!
14.
You mighty and rich people with all your rules and money
your masks and vaccinations this is no longer funny!
We’re fighting for our freedom! For human rights and love!
You will no more control us! It’s over! It’s enough!
Dear sisters and dear mothers we come together now
United with our brothers and fathers anyhow!
We’re standing all together protecting any child!
And nothing will prevent us to gather now worldwide!
Ref.:
We will go on protesting until we will be heard
We do believe in freedom and in a better world,
insisting in our freedom and in a better world.
Corona brings together it can’t keep us apart
becoming more and more in peace
we‘re never shutting up! :|
1.
Du lass Dich nicht verdummen
durch Trug und Heuchelei
Sie wolln, daß wir verstummen
ins Körbchen eins zwei drei
sie wolln, dass wir parieren
das sei doch unsre Pflicht
dass wir im Takt marschieren
Jedoch das wolln wir nicht!
Und wolln sie Dich verleumden
Dann antworte sogleich
Ich lass mich nicht beschimpfen
Ich spiel Euch einen Streich
Ihr wollt uns kontrollieren und macht damit viel Geld
Wir werden das verhindern weil Freiheit viel mehr zählt!
Ref.:
Wir werden demonstrieren,
solang es uns gefällt
|: Wir glauben an die Freiheit
und eine bessere Welt :|
Corona bringt zusammen trotz Abstand halten… und
wir werden friedlich immer mehr
und halten nicht den Mund :| !
2.
Lasst Euch doch nicht verführen aus Angst um Sicherheit
Andre zu denunzieren weil’s unsern Staat erfreut
Was soll die Maskerade? das hilft doch keinem Schwein.
Das ist so’ne Art Maulkorb und hält Euch alle klein!
Wir lassen uns nicht lenken in dieser Krisenzeit
Hör bloß nicht auf zu denken Der Käfig steht bereit.
Sie wolln die Macht alleine und warten nur darauf dass Ihr die Freiheit aufgebt
Ihr Bürger… passt gut auf!
... (leider nicht vollständig hier wegen Text Limit - siehe Kommentar)
12.
Wir brauchen keine Masken die machen uns nur krank
Und Abstand für Gesunde… Geht gar nicht! Schönen Dank!
Ihr vielen Polizisten… Versetzt Euch in uns rein!
Ihr seid genau wie wir das Volk erlebt die gleiche Pein.
Ermächtigungsgesetze die lassen wir nicht zu!
Wir Frauen werden kämpfen und geben keine Ruh!
Wir schützen unsere Kinder und fordern unser Recht!
Und wenn ihr uns Gewalt antut dann geht es euch bald schlecht
13.
Ihr Frauen aller Länder erhebt Euch alle gleich
zum Schutz für unsere Kinder ob arm oder ob reich
Ihr tragt die Weisheit in Euch und tiefes Mitgefühl
Seid kreativ und mutig Das ist nun Euer Spiel!
You women of all countries now rise up all at once
protecting our children give rich and poor a chance
you’re carriers of wisdom and deep compassion too
creativeness and courage now it is up to you!
14.
You mighty and rich people with all your rules and money
your masks and vaccinations this is no longer funny!
We’re fighting for our freedom! For human rights and love!
You will no more control us! It’s over! It’s enough!
Dear sisters and dear mothers we come together now
United with our brothers and fathers anyhow!
We’re standing all together protecting any child!
And nothing will prevent us to gather now worldwide!
Ref.:
We will go on protesting until we will be heard
We do believe in freedom and in a better world,
insisting in our freedom and in a better world.
Corona brings together it can’t keep us apart
becoming more and more in peace
we‘re never shutting up! :|
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