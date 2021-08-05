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Australian Parliament: Senator Malcom Roberts' speech
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1002 views • August 05, 2021
Luglio 2021, parlamento australiano. Il senatore Malcom Roberts consegna un discorso epico alle camere condannando le azioni illegali del suo governo contro la sua stessa popolazione.
L azione criminale dei politici al soldo dei globalisti è la stessa dovunque sul pianeta.
Uniamoci e combattiamo i criminali al potere.
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