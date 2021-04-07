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Das Verhör des gewissenlosen Impfstoffpaten Dr. Stanley Plotkin
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❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Dr. Stanley Plotkin,
US-Arzt, Wissenschaftler und Gelehrter
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In den 1960er Jahren hatte er am Wistar Institute in Philadelphia eine entscheidende Rolle bei der Entdeckung eines Impfstoffs gegen Röteln (auch als deutsche Masern oder dreitägige Masern bekannt), der leider bis heute weltweit gegen die Menschheit eingesetzt wird. Er hat auch intensiv an der Entwicklung einer Vielzahl anderer Impfstoffe, einschließlich Polio, Tollwut, Varizellen, Rotavirus und Cytomegalievirus mitgewirkt...
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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