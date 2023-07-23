†Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Σχολιασμός των αποφάσεων της Συνόδου στην Κρήτη (& συζήτηση) [ΒΙΝΤΕΟ 2016]

«Η κατηφόρα της εκκλησίας προς την αίρεση σταματημό δεν έχει»

Ο μακαριστός π. Νικόλαος Μανώλης σε αυτήν την ομιλία δίνει οδηγίες προς τους πιστούς πως να αντισταθούν στην αλλοίωση της πίστης, η οποία κατοχυρώθηκε από τους εκκλησιαστικούς άρχοντες με τις αποφάσεις τους στην ψευδοσύνοδο της Κρήτης, όπου και μονιμοποιήσαν την παναίρεση του Οικουμενισμού Η ομιλία πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο της δίωξης του μακαριστού π. Νικολάου Μανώλη από την ενορία του για θέματα πίστεως, ως γνωστόν ο π. Νικόλαος έδωσε μεγάλες μάχες εναντίον της παναίρεσης του Οικουμενισμού που έχει αλώσει τα υψηλά κλιμάκια της εκκλησιαστικής ηγεσίας.

