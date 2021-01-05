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Le docteur Hamer et les secrets inavouables de Big Pharma - CDL71 - Jean-Jacques Crevecoeur
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31 views • January 05, 2021
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Commentaire original JJC :
Vous êtes très nombreux à m'interroger sur les raisons pour lesquelles je persiste à soutenir le docteur RyKe Geerd Hamer et à diffuser l'œuvre de sa vie, alors qu'il est décrit par les associations anti-sectes et les médias mainstream comme un charlatan et un escroc, antisémite de surcroît, condamné pour exercice illégal de la médecine, emprisonné à deux reprises et tenu responsable de la mort de plusieurs dizaines de personnes…
Pour répondre à cette question, il me paraissait important de resituer la controverse dans un contexte plus large en vous décrivant rapidement la dérive de la médecine moderne depuis le début du vingtième siècle vers un système de plus en plus corrompu au service exclusif de la santé financière des compagnies pharmaceutiques.
Lorsque qu'un médecin ou un chercheur a le malheur de découvrir de nouveaux moyens de guérir les malades avec des solutions efficaces et surtout très peu coûteuses, il devient systématiquement la cible des lobbys pharmaceutiques, des ordres professionnels, des agences de santé publiques et des médias qui veulent défendre à tout prix les intérêts financiers colossaux en jeu… Toujours, bien entendu, au détriment des malades et de la santé !
C'est le cas du docteur Hamer. C'est le cas également d'innombrables chercheurs comme Mirko Beljanski, Gaston Naessens, Jean-Bernard Fourtillan et bien d'autres.
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Publication de cette vidéo : lundi 4 janvier 202
Commentaire original JJC :
Vous êtes très nombreux à m'interroger sur les raisons pour lesquelles je persiste à soutenir le docteur RyKe Geerd Hamer et à diffuser l'œuvre de sa vie, alors qu'il est décrit par les associations anti-sectes et les médias mainstream comme un charlatan et un escroc, antisémite de surcroît, condamné pour exercice illégal de la médecine, emprisonné à deux reprises et tenu responsable de la mort de plusieurs dizaines de personnes…
Pour répondre à cette question, il me paraissait important de resituer la controverse dans un contexte plus large en vous décrivant rapidement la dérive de la médecine moderne depuis le début du vingtième siècle vers un système de plus en plus corrompu au service exclusif de la santé financière des compagnies pharmaceutiques.
Lorsque qu'un médecin ou un chercheur a le malheur de découvrir de nouveaux moyens de guérir les malades avec des solutions efficaces et surtout très peu coûteuses, il devient systématiquement la cible des lobbys pharmaceutiques, des ordres professionnels, des agences de santé publiques et des médias qui veulent défendre à tout prix les intérêts financiers colossaux en jeu… Toujours, bien entendu, au détriment des malades et de la santé !
C'est le cas du docteur Hamer. C'est le cas également d'innombrables chercheurs comme Mirko Beljanski, Gaston Naessens, Jean-Bernard Fourtillan et bien d'autres.
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