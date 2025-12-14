BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
«Водимые тёмными». Виктория ПреобРАженская. Поэзия
Vera Nika
Vera Nika
134 followers
Follow
2 views • 1 day ago

Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ (Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION): https://bit.ly/3XRvfPj — скачайте Архив Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» по ссылкам https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или

https://victoriara.com/files/USMALOSARHIV.zip (270 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)!

Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

«Водимые тёмными». Виктория ПреобРАженская. Поэзия.

Читает Автор.

Видео на Ютуб — https://youtu.be/hKQBf5KA74k

Текст: https://usmalos.com/sakralnaya-poeziya/czarstvie-sofii/i-nochi-net-v-potokah-sveta/vodimye-tyomnymi

Водимые тёмными

АТО и СВО — как уравненье

смертей славян в угоду Тьмы.

Утилизация забвенья

слепой души под вой войны.

Как под копирку: брат на брата

срывает злобы грешный пыл.

Такая глупая разплата

за слепоту среди могил.

                               31.07.2025

(Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС).

«СакРАльная Поэзия Матери Мира» — https://usmalos.com/sakralnaya-poeziya/

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

https://VictoriaRA.com

https://USMALOS.com

ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos/all Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

Подписывайтесь на Telegram-Каналы

https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

и

https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».

Keywords
messiahvaccinationspiritualitycontrolantichristpropheciesmaitreyacoronaviruskoronavirusmother of the worldgenocidluciferinchip vaccinemaria devi christosvictoria preobrazhenskayaprotection from chipizationmessiyananochipsnanotechnologiecancellation of cashdigital slaverydivine assistanceprotective prayerakmatchipping chip protection
