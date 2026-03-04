© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
REDEEM YOUR SOUL
MICHAEL AND HERMES
LESIEM-AURACLE-TRACK 5
THE STATE OF HEALTH THIS PLANET SICK AS HELL
INVADES THE HEARTS OF ANGELS TIGHTLY BOUND
BY RULES OF LAW THAT SERVE THE DARK SIDE WHO HIDE BEHIND
THE MASK OF GREED WORN BY THOSE WHO HAVE SOLD THEIR SOULS
DEVILS USING THEM BETRAY THE ONES THEY LOVE, IT'S TRUE
A DEMON'S LUST FOR HATE AND ANGER FEEDS THEIR SOUL
SLAVES OF THE DEMONS WHO POSSESS THEIR CHRISTED SOULS
TO FEED ON THE LIGHT OF GOD'S HEART LOVE
WE ARE THE CHRISTED ANGELS MADE
TO RELEASE YOUR LOVE SET FREE
GOD'S LOVE WAITS
REDEEM YOUR SOULS
NOW, DOWN ON BENDED KNEE
ON BENDED KNEE IN PRAYER HUMBLY NOW ASK YOUR GOD
TO REDEEM YOUR SOUL
THOUGH FAME AND FORTUNE SOLD AN EMPTY HEART
DOESN'T FEED YOUR SOUL WITH GOD'S HEART LOVE
INSTRUMENTS
FROM THE HEAVENS WE ARE SENT
TO END THE DEVIL'S USE
OF OUR CHILDREN SENT TO EARTH TO SHARE THEIR CHRISTED LOVE
FROM THE CHAINS OF DEMON USE
YOU'RE A STAR SEED SENT TO EARTH
NOW ON BENDED KNEE ASK GOD TO REDEEM YOUR SOUL
THEN KNOW THAT THE ANGER WITHIN YOU
WILL TRY TO CONVINCE YOU YOU'RE TOTALLY WORTHLESS
WITHOUT YOUR FAME AND FORTUNE, THE DEAL IS BROKEN
THE DEVIL'S ANGER MAKES IT WANT TO CRUXIFY YOU
IN THE MIRROR TELL YOUR DEVIL DEMON
TO SHOW ITS BEASTLY FACE TO SHOW
WHO HAS SOLD YOU WHAT YOUR FAME AND FORTUNE TREATS AS YOUR GOD
INSTRUMENTS
WE ARE THE CHRISTED ANGELS BEEN SENT EARTH BY GOD
TO REDEEM YOUR SOULS
NOW ASK ON BENDED KNEE HOW TO REPAY
THE DEBT YOUR DEMON SOLD NOW YOU SHOULD KNOW
THE MIRROR'S BEASTLY DEMON FACE IS, GUESS WHO, GOD'S
TO SHOW YOU HOW YOUR FAME AND FORTUNE EARNED A DEMON'S USE
OF YOUR CHRISTED ANGEL SOUL
NOW THAT THE CONTRACT IS BROKEN
BETTER HELP GOD'S PRECIOUS CHOSEN
SENT TO PLAY THE PARTS OF HELPLESS HOPELESS
GIVE AWAY ALL THE DEVIL SOLD YOU
THAT'S THE PATH TO GOD'S LOVE GRACES
AND REDEEM YOUR SOUL, NOW LISTEN
THE MIRROR'S SMILING FACE REFLECTS AN ANGEL'S SELFLESS LOVE OF YOUR TRUE GOD