REDEEM YOUR SOUL
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
1 follower
0
6 views • 1 day ago

REDEEM YOUR SOUL

MICHAEL AND HERMES

LESIEM-AURACLE-TRACK 5


THE STATE OF HEALTH THIS PLANET SICK AS HELL

INVADES THE HEARTS OF ANGELS TIGHTLY BOUND

BY RULES OF LAW THAT SERVE THE DARK SIDE WHO HIDE BEHIND

THE MASK OF GREED WORN BY THOSE WHO HAVE SOLD THEIR SOULS

DEVILS USING THEM BETRAY THE ONES THEY LOVE, IT'S TRUE

A DEMON'S LUST FOR HATE AND ANGER FEEDS THEIR SOUL

SLAVES OF THE DEMONS WHO POSSESS THEIR CHRISTED SOULS

TO FEED ON THE LIGHT OF GOD'S HEART LOVE


WE ARE THE CHRISTED ANGELS MADE

TO RELEASE YOUR LOVE SET FREE

GOD'S LOVE WAITS

REDEEM YOUR SOULS

NOW, DOWN ON BENDED KNEE


ON BENDED KNEE IN PRAYER HUMBLY NOW ASK YOUR GOD

TO REDEEM YOUR SOUL

THOUGH FAME AND FORTUNE SOLD AN EMPTY HEART

DOESN'T FEED YOUR SOUL WITH GOD'S HEART LOVE


INSTRUMENTS


FROM THE HEAVENS WE ARE SENT

TO END THE DEVIL'S USE

OF OUR CHILDREN SENT TO EARTH TO SHARE THEIR CHRISTED LOVE

FROM THE CHAINS OF DEMON USE

YOU'RE A STAR SEED SENT TO EARTH

NOW ON BENDED KNEE ASK GOD TO REDEEM YOUR SOUL


THEN KNOW THAT THE ANGER WITHIN YOU

WILL TRY TO CONVINCE YOU YOU'RE TOTALLY WORTHLESS

WITHOUT YOUR FAME AND FORTUNE, THE DEAL IS BROKEN

THE DEVIL'S ANGER MAKES IT WANT TO CRUXIFY YOU

IN THE MIRROR TELL YOUR DEVIL DEMON

TO SHOW ITS BEASTLY FACE TO SHOW

WHO HAS SOLD YOU WHAT YOUR FAME AND FORTUNE TREATS AS YOUR GOD


INSTRUMENTS


WE ARE THE CHRISTED ANGELS BEEN SENT EARTH BY GOD

TO REDEEM YOUR SOULS

NOW ASK ON BENDED KNEE HOW TO REPAY

THE DEBT YOUR DEMON SOLD NOW YOU SHOULD KNOW

THE MIRROR'S BEASTLY DEMON FACE IS, GUESS WHO, GOD'S

TO SHOW YOU HOW YOUR FAME AND FORTUNE EARNED A DEMON'S USE

OF YOUR CHRISTED ANGEL SOUL


NOW THAT THE CONTRACT IS BROKEN

BETTER HELP GOD'S PRECIOUS CHOSEN

SENT TO PLAY THE PARTS OF HELPLESS HOPELESS

GIVE AWAY ALL THE DEVIL SOLD YOU

THAT'S THE PATH TO GOD'S LOVE GRACES

AND REDEEM YOUR SOUL, NOW LISTEN

THE MIRROR'S SMILING FACE REFLECTS AN ANGEL'S SELFLESS LOVE OF YOUR TRUE GOD

Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
