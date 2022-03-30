Ehem. US-Geheimdienstler: "Jeder Doktorabschluss auf dieser Welt, ob Medizin oder Wissenschaft hat falsche Informationen über die letzten 1000 Jahre über das Universum, egal was, erhalten. Die Informationen (Curriculums) stammen alle von den Draco Reptilien und anderen Entitäten. Jedes Buch jeder Universität auf dieser Welt hat Desinformationen auf jedem technischen Gebiet".. Quelle: https://t.me/geistheilersananda/4067 https://t.me/onlyloveexists/768



"Die Informationen (Curriculums) stammen alle von Draco Reptilien und anderen dunklen-Entitäten. Jedes Buch jeder Universität dieser Welt hat Desinformationen auf jedem Gebiet."