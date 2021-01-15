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Star link Quantum Internet Will Heal Us! - Part 01
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① ⑦ ⑧ ④ ① ② ①
Leider nur in Englisch, aber ich schreibe etwas zum Thema:
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Sollte die KPC mit einem Krieg auf die Durchführungsverordnung des Präsidenten gegen die `Drei Schluchten Damm -´ sowie alle großen KPC-Unternehmen reagieren, werden die USA ihrerseits wahrscheinlich mit ihren `Rods of God´, die auch weltweit erfolgreich gegen die DUMBs zum Einsatz gekommen sind, antworten, um die Nuklearwaffen der KPC zu zerstören. Wenn die Mainstream-Medien abgeschaltet werden sollten, könnte `Project Odin´ mithilfe der `Star Link-Satelliten´ die Nachrichten in aller Welt übernehmen.
Ich denke, wenn wir wach sind, sollte es keinen wirklichen Grund geben Angst zu haben, denn alles wird sich zum Guten wenden, auch wenn es ziemlich "dunkel" wird. Wir werden mit einem Schrecken davonkommen, wenn die biblischen Ereignisse stattfinden.
Teil 2 [https://www.brighteon.com/c5020a73-97cd-4d07-85d9-13d3570c7bab]
Bereitet der Mainstream darauf vor? -
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
Leider nur in Englisch, aber ich schreibe etwas zum Thema:
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Ich denke, wenn wir wach sind, sollte es keinen wirklichen Grund geben Angst zu haben, denn alles wird sich zum Guten wenden, auch wenn es ziemlich "dunkel" wird. Wir werden mit einem Schrecken davonkommen, wenn die biblischen Ereignisse stattfinden.
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