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Entrevue avec BERNARD LACHANCE: lanceur d'alerte - par Amélie Paul
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2 views • August 16, 2020
29 juil. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=aY-ddzsJDMM
Amélie Paul : https://www.youtube.com/channel/UCMjnDanC86BYIbVLARs3_9Q
Sans rien à gagner et tout à perdre, Bernard Lachance dénonce la fraude de l’épidémie de VIH et de l’industrie pharmaceutique en faisant un parallèle avec la crise actuelle.
MERCI DE SUPPORTER MA CHAÎNE:
*Virement Interac: [email protected]
Lettre ouverte au Dr Réjean Thomas: https://youtu.be/-1iM6BIy8Yw
Bernard Lachance sur Twitter: https://twitter.com/lachancebernard
Amélie sur Instagram: https://www.instagram.com/Amelie_Paul
Amélie sur Facebook: https://www.facebook.com/ameliepaul
Amélie FB Page: https://www.facebook.com/ameliepaulfanpage
Amélie sur Twitter: https://twitter.com/Amelie_Paul
Je vivais dans un camping en surplomb sur la mer, à moitié sur les dunes. Il étaient bondé de monde, la plupart adeptes des activités nautiques. On m’avait trouvé une place à l’extrémité du camping, légèrement à l’écart des autres tentes, sur une sorte de “dunette”, petit promontoire d’où je voyais ce Golfe du Morbihan sans aucun obstacle. Chaque matin en sortant de la tente, j’avais ce paysage qui s’offrait intégralement à mes yeux, qui me nourrissait, et me nourrit encore quand je l’évoque. Et les vacances se sont terminées bien sûr, et j’ai réintégré mon petit logement parisien de 23 m2... avec le moral dans les chaussettes... Drôles de vie que nous nous offrons tout de même...
Amélie Paul : https://www.youtube.com/channel/UCMjnDanC86BYIbVLARs3_9Q
Sans rien à gagner et tout à perdre, Bernard Lachance dénonce la fraude de l’épidémie de VIH et de l’industrie pharmaceutique en faisant un parallèle avec la crise actuelle.
MERCI DE SUPPORTER MA CHAÎNE:
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Je vivais dans un camping en surplomb sur la mer, à moitié sur les dunes. Il étaient bondé de monde, la plupart adeptes des activités nautiques. On m’avait trouvé une place à l’extrémité du camping, légèrement à l’écart des autres tentes, sur une sorte de “dunette”, petit promontoire d’où je voyais ce Golfe du Morbihan sans aucun obstacle. Chaque matin en sortant de la tente, j’avais ce paysage qui s’offrait intégralement à mes yeux, qui me nourrissait, et me nourrit encore quand je l’évoque. Et les vacances se sont terminées bien sûr, et j’ai réintégré mon petit logement parisien de 23 m2... avec le moral dans les chaussettes... Drôles de vie que nous nous offrons tout de même...
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