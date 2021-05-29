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Covid-19, manipulation, folie vaccinale, corruption BigPharma et dictature sanitaire à la chinoise - avec l'avocat Fabrice Di Vizio
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41 views • May 29, 2021
Le Samedi Politique – Covid-19 : Fabrice Di Vizio pulvérise tout le monde
15 mai 2021 : https://www.tvlibertes.com/le-samedi-politique-covid-19-fabrice-di-vizio-pulverise-tout-le-monde
Après bientôt un an et demi de crise du Covid-19, les Français subissent le masque obligatoire et le couvre-feu. Dans quelques semaines, l’attirail liberticide de la macronie va s’étendre avec le passeport sanitaire. Dans le même temps, la vaccination avance au rythme des campagnes de communications des médias du Système. Fabrice Di Vizio, avocat spécialiste des questions de santé, avocat du professeur Didier Raoult, du collectif de soignants C19, ainsi que d’associations de victimes du Covid-19, livre une critique acerbe de la séquence que nous vivons.
15 mai 2021 : https://www.tvlibertes.com/le-samedi-politique-covid-19-fabrice-di-vizio-pulverise-tout-le-monde
Après bientôt un an et demi de crise du Covid-19, les Français subissent le masque obligatoire et le couvre-feu. Dans quelques semaines, l’attirail liberticide de la macronie va s’étendre avec le passeport sanitaire. Dans le même temps, la vaccination avance au rythme des campagnes de communications des médias du Système. Fabrice Di Vizio, avocat spécialiste des questions de santé, avocat du professeur Didier Raoult, du collectif de soignants C19, ainsi que d’associations de victimes du Covid-19, livre une critique acerbe de la séquence que nous vivons.
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