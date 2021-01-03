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Das Phänomen "𝐐"
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QAnon kann als Informations-Operation bezeichnet werden, die von "White Hats" am 28.10.2017 gestartet wurde, um Informationen an die Öffentlichkeit weitergeben zu können und eine Armee digitaler Soldaten auszubilden.
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Hochgradige Militärs, Geheimdienst Mitarbeiter, eingeweihte Politiker, Journalisten und nicht zuletzt die NSA, die zusammen mit der Regierung Donald John Trump daran arbeiten, die satanische Kabale auf der ganzen Welt zu zerstören. Ei ist eine Art Backchannel des Präsidenten an seine treuen und mittlerweile millionenfachen Unterstützer im Kampf gegen den korrupten Sumpf in Washington DC, aber auch sonst überall auf der Welt. (Jordan Sather im April 2019)
Jay Jordan Sather:
US-Autor, Redner und Filmemacher
www.jaysather.com
Jordan Sather gab diesen Vortrag im April 2019 bei der Cosmic Sea Conference und erklärt darin das Q bzw. Qanon-Phänomen.
Quelle: Edge of Wonder, Übersetzung: Alpha Vuk
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
QAnon kann als Informations-Operation bezeichnet werden, die von "White Hats" am 28.10.2017 gestartet wurde, um Informationen an die Öffentlichkeit weitergeben zu können und eine Armee digitaler Soldaten auszubilden.
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Jordan Sather gab diesen Vortrag im April 2019 bei der Cosmic Sea Conference und erklärt darin das Q bzw. Qanon-Phänomen.
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