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12 ЛОВЛЯ УКОЛОТЫХ ПОКЕМОНОВ #BLUETOOTH #MACАДРЕС
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63 views • February 20, 2022
Неофициальный перезалив с
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
В интернете много информации, где люди с помощью функции #вluetooth ( блутуз) в смартфонах позднего образца устраивали поиск людей которых искатели из интернета назвали "покемонами" - при включении данной функции в смартфонах якобы определялся некий многозначный числовой код.
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
В интернете много информации, где люди с помощью функции #вluetooth ( блутуз) в смартфонах позднего образца устраивали поиск людей которых искатели из интернета назвали "покемонами" - при включении данной функции в смартфонах якобы определялся некий многозначный числовой код.
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
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