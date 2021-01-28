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Een eindje rijden met QAnongekkie Kimmy en dochter.
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327 views • January 28, 2021
Qanongekkie Kimmy neemt haar dochter mee in de auto om een stukje te rijden.
Nou, gezellig hoor, samen met je dochter langs een teststraat en ziekenhuis rijden.
Kimmy laat haar dochter filmen en kan dan zelf commentaar geven.
Tof joh.
Ze wil laten zien dat er niemand is, want het is allemaal nep en ze heeft ons nog wel zo gewaarschuwd!
Je zal toch maar zo’n moeder als QAnongekkie Kimmy hebben, zit je ineens in plaats van lekker warm thuis in je pyjama voor de televisie in de auto met je gillende gekke moeder dolend langs ziekenhuizen en teststraten.
Goed voor de verdere ontwikkeling van dat kind. Niet.
Nou, gezellig hoor, samen met je dochter langs een teststraat en ziekenhuis rijden.
Kimmy laat haar dochter filmen en kan dan zelf commentaar geven.
Tof joh.
Ze wil laten zien dat er niemand is, want het is allemaal nep en ze heeft ons nog wel zo gewaarschuwd!
Je zal toch maar zo’n moeder als QAnongekkie Kimmy hebben, zit je ineens in plaats van lekker warm thuis in je pyjama voor de televisie in de auto met je gillende gekke moeder dolend langs ziekenhuizen en teststraten.
Goed voor de verdere ontwikkeling van dat kind. Niet.
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